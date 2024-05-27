Bahçeli: Haksız iddialarda bulunan kimler varsa mahkemede dinlenmelerini istiyoruz

Münafık tezgahların, müşrik planların, melun ve maske takmış komünist taktiklerin, kutlu davaları etrafında döşemeyi amaçladığı nifak ve fesat mayınlarının yakında bizatihi faillerini patlatacağını, hepsini birden rezil edeceğini anlatan Bahçeli, "Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan, bilirkişilik taslayan, istismar ve ihanet şantiyesini ufkumuzun aydınlığına kurmak için adeta mekik dokuyan kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyor ve onların bu acısını daha da şiddetlendirmek amacıyla bir çalışıyorsak bundan sonra bin çalışacağımızın ihlal edilmeyecek sözünü veriyorum." dedi.



Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nı zafiyete uğratmak, terör örgütünün siyasi uzantısına yönelik milli tepkilerini zayıflatmak, sorgulatmak ve soğutmak maksadıyla bir senaryo kapsamında üzerlerine gelenlerin, gürültü çıkaranların, yumuşak karınlarını yoklayanların, dış bağlantılı ajanlarla işbirliği halinde Türk düşmanlarına taşeronluk yapanların alayını, şehitlerden aldıkları ilhamla her seviyede karşılayıp paramparça etmenin ecdada, tarihe, millete, hayat, haysiyet ve nimet borcu olduğunu vurguladı.



"HİÇBİR KARANLIK EMEL VE EYLEM, DAVA VE ÖMÜR ÇİZGİMİZİ BOZAMAYACAKTIR"



Hayatın bazen gül bahçesini güz mevsimine çevirdiğini, baharda yeşillenmesi gereken dallarının kuruduğu dönemlerin olduğunu, şafağı sökmeyen gecelerin kasvetiyle düzlüklerin yokuş gibi göründüğünü kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:



"Ancak sabrı, sebatı, seciyesi, selis aklı ve imanı olanlar için umutsuzluk diye bir şeyden bahsetmek mümkün değildir. Kalp sefasıyla mücadelesini yürüten, feragat abidesi gibi yükselen her dava arkadaşımızın gönlünde kurulan ümit ve ülkü şadırvanı hamd olsun hiç kurumamış, hiç de kurumayacaktır. Hiçbir karanlık emel ve eylem, dava ve ömür çizgimizi bozamayacaktır."



"BİZE DURUM HATIRLATMASI YAPANLARI MUHATAP ALIP DA İNSAN YERİNE DAHİ KOYMAYACAĞIZ"



Bahçeli, ülkücü şehitlerin emanetlerinin başlarının üstünde olduğunu, bu emanetlere vefa göstererek layık olmanın asli görevleri olduğunu bildirerek, "Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Bize bu konuda durum hatırlatması yapanları muhatap alıp da insan yerine dahi koymayacağız. Çünkü biz hayatta olan dava insanlarımızı da şehit düşen veya ebediyete irtihal etmiş dava insanlarımızı da şeref biliyoruz, kendimiz görüyoruz, varlığımızın kilit taşı kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.



Şehitliğin ancak seçilmiş insanların yolu, seçkin ruhların marifet ve mükafatı olduğuna inandıklarını söyleyen Bahçeli, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin şerefli geçmişinin de bu marifet ve mükafata erişmiş nice yiğit ülkü şehidinin anılarıyla dolu olduğunu belirtti.



Bahçeli, "Onların alnı açıktı. Onların başı dikti. Onlar hesap yapmamıştı. Onun, bunun elinde oyuncak olmamışlardı. Hayattayken davamızın hilal kaşlı, kurt bakışlı, cesur yürekli mensuplarıydı. Ve onların vicdanı vatan, millet ve bayrak aşkıyla bezenmişti. Tıpkı merhum Ömer Seyfettin'in 'Başını Vermeyen Şehit' hikayesindeki 'Deli Mehmet' gibi her biri onur simgesi, ahlak kutbu, fedakarlık burcuydu." diye konuştu.



"ŞEHİTLERİMİZİ VE KUTLU MÜCADELELERİNİ UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"



Şehitlerin, vatanın ebedi ve manevi muhafızları olduğunu belirten Bahçeli, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirindeki "Sana dar gelecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın" dizlerine atıfta bulunarak, şunları paylaştı:



"Onlar tarihe sığmadılar ama hepsi gönüllerimizde medfunlar. Ülkücüler, kendilerine ihtiyaç duyulan her anda ortaya çıkarak millet ve vatan sevgisinin imtihanını şehadet ve mahkumiyet karşısında verebilmişlerdir. Bu itibarla aziz şehitlerimizle ne kadar övünsek az, ne kadar gurur duysak yetersizdir. Şehitlerimizi ve kutlu mücadelelerini unutmak mümkün değildir. Tekrar ifade ediyorum, asla unutmayacağız, asla da unutturmayacağız. Şehitlerimize müstahak olmak için son nefesimize kadar çalışıp emanetlerine gölge düşürmeyeceğiz."