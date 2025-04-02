Bahçeli "Her parti Türkiye partisi olmalı" dedi, 12 madde sıraladı

Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye ve siyasi partiler hakkındaki görüşlerini Türkgün Gazetesi'ne değerlendirdi. Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinin ve terörün tamamen bitirilmesinin vatandaşın hayrına olacağını belirtti.



"Daha demokratik, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye hepimizin ortak arzusudur" diyen Bahçeli, "Milli kaynakları sömüren terörü gündemden tamamen çıkarmalıyız. Terörsüz Türkiye hedefine için gayret sürmekte, Türkiye önemli bir yol kat etmiş bulunmakta, sosyal ve siyasi titizlikle faaliyet sürdürülmektedir." dedi.



"ŞEHİRDEKİ VANDALİST ANLAYIŞ DA BİTİRİLMELİ"



Terörsüz Türkiye sürecinde yalnızda dağdaki terörün değil şehirdeki vandalist anlayışın da bitirilmesinin elzem olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Bu ihtiyaç İstanbul'da yaşanan sokak eylemleri ile de net bir şekilde görülmektedir. CHP'nin öncülüğünde marjinal sol grupların saldırılarıyla sokaklar karıştırılmıştır" tespitinde bulundu.



"HİÇBİR PARTİ ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİYLE ÇATIŞAMAZ"



Bir partinin, silahlı unsurların gölgesinde olmadan ve şiddet kullanmadan siyaset yapmasının demokratik meşruiyet açısından temel bir gereklilik olduğunu anlatan Bahçeli, siyasi partilerin kuruluş, faaliyet ve hedeflerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesiyle ve Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle çatışamayacağını ve ters düşemeyeceğini vurguladı.



TÜRKİYE PARTİSİNDEN BEKLENENLER



1 - Türk devletinin kuruluş ilkelerine, Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlılık.

2 - Bölgesel veya belirli kimlikler üzerinden değil Türkiye’nin bütününe yönelik toplumsal sorunlara odaklanan bir siyaset anlayışının egemen olması

3 - Terörü ve şiddeti bir yöntem olarak görmeme.

4 - Milli hedef ve politikalara göre hareket etme.

5 - Bölücü, dışlayıcı, toplumu kışkırtıcı, tahrik edici, ayrıştırıcı dil kullanmama

6 - PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütlerini meşrulaştırmama

7 - Kimlik siyasetini öne çıkarmak yerine kapsayıcı Türk vatandaşlığı üzerinde mutabakat

8 - Devlet karşıtı politika ve söyleme son verme

9 - İstiklal marşı okumak, Türk bayrağı asmak.

10 - Kurucu değerlere Atatürk’e sahip çıkmak

11 - Tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrakta birleşmek, Anayasa'nın ilk 4 maddesindeki kurucu ilkelere sadık olmak.

12 - "Önce ülkem ve milletim" diyebilmek hep birlikte Türkiye’ye inanmak.