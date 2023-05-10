Bahçeli: Hiç kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz

İktidarın ruhsatının ne ABD'den, ne İngiltere'den, ne Almanya'dan, ne de Fransa'dan alınabileceğini vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:



"Bunun hilafına hareket edip batının desteğini almak için yanıp tutuşanlar, Türkiye düşmanlarının kirli çıkarlarına hizmetkarlık vaadinde bulunanlar kesinkes emperyalizme beşinci kol faaliyetine heveslenen köksüzler, kimliksizler ve tabansızlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın hedef alarak, 'Gitmeli.' manşeti atan bir dergi bizim için yırtılıp atılacak kağıt parçasından farksızdır. Aziz Türk milletinin nezdinde de yok hükmündedir. Bunlar kendilerini ne sanıyor? Türk milletinin iradesine ambargo koyacaklarını nasıl düşünüyorlar?"



Bahçeli, Türkiye'nin sömürge artığı bir ülke olmadığını vurgulayarak, "Demokrasimizin çarkına çomak sokmak isteyen iç ve dış şer cephesi despottur, değersizdir, dedikoducudur, densizdir, 14 Mayıs'ta devrilmeleri de kaçınılmaz bir siyaset ve milli irade gerçeği olacaktır. Türkiye'ye ayar verilemez. Türkiye'ye istikamet gösterilemez. Türkiye kafa kola alınacak, taviz ve teslimiyet anaforuna çekilecek bir ülke olamaz. " değerlendirmesinde bulundu.



"HİÇ KİMSE ERZURUMLU KARDEŞLERİMİZE VE ŞEREFLİ TÜRK POLİSLERİNE İFTİRA ATMASIN"



İç barış ve huzur ortamımızı bozmak, 14 Mayıs seçimlerini sabote etmek amacıyla maşaların devrede, ajan provokatörlerin sahnede, alçakların mesaide olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:



"7 Mayıs 2023 tarihinde Erzurum'da yaşanan ve Trabzon kültüründen, Trabzon'un mayasından, Trabzon'un asaletinden nasibini alamamış bir şahsın neden olduğu olaylar bayağı bir provokasyondur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın meydan meydan dolaşıp fitne ve nifak saçması, görevini ihmal ederek, şehrine ihanet ederek, ağır kusurlu siyasi faaliyetler içinde bulunması kesinlikle sakıncalıdır, sancılıdır, mahsurludur, ezcümle yanlış üstüne yanlıştır. Esnaf ziyareti bahanesiyle Erzurum'a gidip korsan miting düzenlemeye kalkan, sonra Erzurum'a taşıdığı bölücü provokatörlerin taşkınlıklarıyla istenmeyen görüntülere neden olan malum belediye başkanı Trabzon'un yüz karasıdır. Hiç kimse Erzurumlu kardeşlerimize ve şerefli Türk polislerine iftira atmasın. Hiç kimse vatansever ve milletsever yürekleri suçlamaya kalkışmasın."



Bahçeli, "Erzurum'da çok tehlikeli bir provokasyon testi yapılmış ve nihayetinde ve doğal olarak aklıselim galip gelerek kaos provası ters tepmiştir. Erzurum'da kurulan dış bağlantılı tuzak, Dadaşların sorumlu ve şuurlu tavırlarıyla bozulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyük İstanbul Mitinginde 1 milyon 700 bin vatan evladının toplanmasından telaşlanan ve korkuya kapılan odakların aynı gün içinde sokakları karıştırmak için harekete geçmesi ademe mahkum edilmiştir." ifadelerini kullandı.



"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Van'da terörist Demirtaş için adalet çağrısı yapmıştı." diyen Bahçeli, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu terörist Demirtaş'ı ve diğer teröristleri serbest bırakacağından ara ara bahsetmişti. İmralı canisinin ev hapsine alınması hususunda CHP-HDP ve İYİ Parti arasında uzlaşma vasatının olduğunu dair iddialar son günlerde hızla yaygınlaşmıştı. Bir terörist için adalet isteyenler, mesela şehidimiz, evladımız Eren Bülbül'ün dökülen kanlarının hesabını nasıl verecekler? 6-8 Ekim 2014 tarihli isyan girişiminde PKK'lılar tarafından şehit edilen 16 yaşındaki Yasin Börü'yle ilgili ve onun haklarını müdafaa edecek adalet çağrısını ne zaman dile getirecekler? Adaleti teröristler için talep eden ahlaksızlar, mesela 22 yaşında şehit edilen Aybüke öğretmenimizin, mesela 23 yaşında şehit edilen Necmettin öğretmenimizin, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'la birlikte şehit edilen 25 yaşındaki asker eşi Nurcan kardeşimizin sorulacak hesaplarını söyleyiniz bana, hangi hal ve durumda savunacaklar?"



"LİDER ÜLKE TÜRKİYE SİZLERİN DESTEĞİYLE GERÇEKLEŞECEKTİR"



Bahçeli, karşılarında dış bağlantılı bir zillet koalisyonu olduğunu ifade ederek, "Karşımızda bir terör ittifakının bütün özellikleri zuhur etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mertse, adamsa, yüreği yetiyorsa, kendine güveniyorsa şehitlerimizin hakkını, gazilerimizin hukukunu, milletimizin ve devletimizin bekasını savunsun da görelim. Yapamaz, yaptırmazlar, çünkü Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün ve zalimlerin ortak Cumhurbaşkanı adayıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Vatandaşlara, "Milliyetçi Hareket Partisi'ni, Cumhur İttifakı'nı, Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sonuna kadar destekleyecek misiniz." diyerek seslenen Bahçeli, "Trabzonlu kardeşlerimin bu heyecanlı duruşları 14 Mayıs'ta yaşanacak cumhur ittifakı zaferinin ön habercisidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümünü sizin iradenizle taçlanacaktır. Lider ülke Türkiye sizlerin desteğiyle gerçekleşecektir." dedi.



Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kıçıldaroğlu'nu eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu tarih ve kültür kaynağından beslenmeyenlerin geleceğimizde söz hakkı olamaz. 'Hayatımın projesi' diyerek sanki ilk kez söyleniyormuş gibi 'Tarihi İpek Yolu'nu tekrar canlandıracağım.' açıklamasıyla gülünç durumlara düşen, aynı zamanda Azerbaycan'ı ve Türk yurtlarını dışlayan alternatif bir rota çizen Kılıçdaroğlu acizdir, çaresizdir, esir düşmüştür, uzun bir istirahat devresi için direkt evine gitmesinde sonsuz yarar olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 'Türk Kuşağı, Türkiye'nin Büyük Stratejisi' isimli çalışmasını adeta kopya eden, bunu da eline yüzüne bulaştıran, iki yıl önce kalkan Çin treninden haberi bile olmayan Kılıçdaroğlu Türkiye'yi yönetemez. Bu aziz milletin geleceği zillete emanet edilemez."



Terörle mücadeleyi durdurmak isteyenleri bildiklerini aktaran Bahçeli, "Onların hepsine birden hayal kırıklığı yaşatacağız ve terörün kökünü kazıyacağız. Yerli ve milli savunma sanayindeki dev atılımları daha da güçlendireceğiz. Kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Ayaklarımızın üzerinde onurlu bir şekilde durduğumuzu cümle aleme göstereceğiz." dedi.



"14 MAYIS TARİHİ BİR FIRSAT OLACAKTIR"



Bahçeli, Trabzon'da yoğunlaştıracakları çalışmaları da anlatarak, "Zigana Dağı'nı geçilmez olmaktan çıkaran, dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tünelini inşa eden Türkiye'nin başarılarına yenilerini ekleyeceğiz. Mandacılara, bölücülere, küreselcilere, kozmopolit siyasetçilere, komünistlere, devşirmelere, rantçılara, işbirlikçilere, makam ve koltuk paylaşımından başka hiçbir şey bilmeyenlere, hiçbir vizyon ve projesi olmayanlara fırsat vermek, felakete davetiye çıkarmaktır. İnanıyorum ki aziz milletimiz bu art niyetlilere 14 Mayıs'ı zindan edecektir." diye konuştu.



14 Mayıs'ın önemini yineleyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:



"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Türkiye'nin geleceği aydınlanacak, hakimiyet ve hükümranlık alanlarımız cesaretle korunacaktır. Siyasi kriz ve koalisyon yıllarına özlemden başka bir manaya gelmeyen Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemini tamamıyla tarih çöplüğüne fırlatmak için de 14 Mayıs tarihi bir fırsat olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak, önümüzdeki pazar gününden sonra süper güç Türkiye'nin şafağı sökecektir. Cumhur İttifakı Türkiye'dir. Cumhur İttifakı Türk milletinin ümit kaynağı, sevdalı yüreğidir. Buna karşılık zillet ittifakı müstevlilerin ittifakıdır. Zillet ittifakı münasebetsizlerin ittifakıdır. Zillet ittifakı müstebitlerin ittifakıdır. Zillet ittifakı kalbi mühürlenmişlerin ittifakıdır. Zillet ittifakı münakaşanın, mütarekenin ve müfritlerin ittifakıdır. Bu ittifakın yolu Türkiye düşmanlarının yoludur. Bu ittifakın ortakları zalimlerin izindedir."



Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ise Türk milletinin ahlak ve irfan ittifakı olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:



Adaletin, ahlakın, hakkaniyetin, adil paylaşımın, milli duruşun, milli onurun, parlak bir istikbalin ittifakıdır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin yükseliş mimarıdır. Türkiye zillete düşmeyecek, ümit ediyorum ki, Trabzon zillete yenilmeyecektir. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Milletimize ne söz vermişsek tuttuk. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çatısı altında, Cumhur İttifakı olarak TBMM'de sizlerin yüzünü kara çıkarmadık, vaatlerimiz unutmadık, her şartta yanınızda olduk. Şimdi sıra sizde. Şimdi mühür elinizde. Milliyetçi Hareket Partisi'ne öyle bir destek verin ki Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a öyle bir sahip çıkın ki gelecek nesillerimize güzel, bereketli, ekonomik refahı yükselmiş, huzur ve kardeşlikle yaşanacak bir ülkeyi miras bırakalım."

''OYUNA GELMEYECEĞİZ, ŞİDDETİN TARAFI OLMAYACAĞIZ''

Devlet Bahçeli'nin Trabzon'dan sonraki adresi ise Giresun oldu.

Bahçeli burada yaptığı konuşmada provokasyon uyarısında bulunarak ''Türkiye'yi karıştırmak için kirli eller faaldir. Hepsini görüyoruz. Oyuna gelmeyeceğiz, şiddetin tarafı olmayacağız. Karanlık kampanyalara sabırla direneceğiz. Zaman sağduyu zamanıdır, soğukkanlı olma zamanıdır. Dış bağlantılı provokasyonlara, bunların yerli figüranlarına uyanık olmak zorundayız.'' ifadelerini kullandı.