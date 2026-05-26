Bahçeli ile Özel telefonda görüştü

Mutlak butlan kararı ve sonrası yaşanan olayların ardından MHP-CHP hattında önemli bir görüşme gerçekleştirildi.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştü. Bahçeli, Özel'i arayarak Kurban Bayramı ’nı tebrik etti.



Özel’e siyasi parti liderlerinden ilk bayram kutlaması, MHP Genel Başkanı Bahçeli’den gelmiş oldu.

BAHÇELİ KILIÇDAROĞLU'NU DA ARADI



Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da telefonla arayarak bayramını tebrik ettiği öğrenildi.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

İCRA MEMURLARI KARARI TEBLİĞ ETMİŞTİ

İcra memurları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararını, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ etmişti.

İcra memurları, söz konusu kararı çalışma ofisine giderek Kılıçdaroğlu'na iletmişti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) mutlak butlan kararıyla ilgili itirazını reddetmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de CHP'nin tedbir kararına yaptığı itirazı reddetmişti.

ÖZGÜR ÖZEL, YENİDEN CHP TBMM GRUP BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçilmişti.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE TAHLİYE SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay davasına ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından da tahliye için binaya gelen icra heyeti kararı Özgür Özel'e sunmuş ancak Özel de karar metnini yırtmıştı.

Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince, polis otopark kapısını kırıp CHP Genel Merkezi'ne girmiş, Genel Merkez'in girişine kurulan barikat dağıtılmıştı. Partililer, polislere yangın söndürme tüplerinde bulunan kimyasalları sıkmış polisler de partililere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etmişti.

Özel gerginliğin yaşandığı gün, akşam saatlerine doğru genel merkez binasından ayrılarak TBMM'ye yürümüştü. TBMM önündeki konuşmasında Özel, "Bugün Meclis bahçesindeyiz. Genel Merkezimize olanları biliyorsunuz. CHP kurulduğunda bir genel merkezi yoktu. Genel merkez birinci Meclis’te bir odaydı. Biz o binadan çıktık. Meraklısına bıraktık. Sonuna kadar mücadele ettik. Bundan sonraki genel merkezimiz TBMM'dedir." demişti.

Özgür Özel ve partililerin binayı terk etmesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı millletvekilleri ve partililer Genel Merkez'e gelmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP önünde yaşanan olaylar, sonrasındaki yürüyüş ve yürüyüş esnasında bir kişinin kasten yaralanmasına neden olan olaylar için soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.