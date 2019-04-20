MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'na katılıyor. İki gün sürecek toplantı öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir konuşma yaptı.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

Münakaşadan ziyade müzakerenin güçlenmesi yerel yönetimlerle birlikte oluşmaktadır. Kalp kırmayacağız, kimseyi incitmeyeceğiz, kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz.

Hukukun çizgisinden savrulmayacağız, çalışmaktan gocunmayacağız, üretmekten yorulmayacağız. Mesai saatlerine sıkışıp kalmayacağız, bahane değil iş üreteceğiz.

Belediye, haksız kazanç kapısı, partizanlık, yağcılık yeri değildir. 31 Mart seçimlerinde Türk milleti MHP'ye çok değerli bir destek vermiştir. MHP müstesna bir başarıya imza atmıştır. İnandık, ihanete birlikte direndik.

Milli bekamız üzerinde oyun oynayanlara sonuna kadar direnç gösterdik. Topyekun 235 belediye başkanlığını kazanmamız tesadüf değil tarihi bir başarıdır.Belediye başkanlıklarının yüzde 72'si Cumhur İttifakı'nın yönetimine geçmiştir. Belediye sayısını oransal düzeyde en çok artıran MHP'dir.

Türkiye muhaliflerinin itibarsız sözleri yok hükmündedir. Cumurbaşkanlığı hükümet sistemi güçlü bir şekilde tescillenmiştir. 31 Mart'ta sağduyunun birlikteliği açık ara öne geçmiştir.

MHP yarım asırdır siyasetin, zorlu etap ve kulvarlarını aşmasını bilmiştir. 31 Mart seçimlerinden sonra kötü niyet sahipleri daha da gün yüzüne çıkmıştır. Bilhassa partimizin il genel meclisi seçiminde aldığı yüzde 18.81'lik oranı diline dolamışlardır. Halep oradaysa arşın YSK'nın sistemindedir. 18.81, 1881'dir o da Atatürk'ün doğumudur. MHP'ye AK Parti'den kayış olduğunu söyleyen nifak yuvaları şu sıralar faaldir.

Mesela FETO'nun Fehmi'si, Pensilvanya'nın korusu alanen husumet aşılamaya çalışmaktadır. Öteden beri kronik MHP düşmanı olan bu zat anlaşılan 15 Temmuz'un rövanşını almak için kuyruğa girenler arasına adını çoktan yazdırmıştır. Bu şahsın halen elini kolunu sallayarak geziyor olması hayret verici bir garabettir.

Türkiye'yi yöneten parti bellidir, görevinin başındadır. MHP ise denge ve denetleme konusunda sorumluluk üstlenmiştir. Bu çürük yumurta ne haklı yazıp çizmekte bunları söylemektedir.

Bizim ittifakımız konjpnktürel, çıkar ve pazarlığa dayalı değildir. Küresel güçler açıkça Türkiye'nin çevresini kuşatmıştır. FETÖ'cüler İBB seçimi üzerinden ganimet avcılığına savunmuştur.

Sokaklar karıştırılmak, kaos dinamikleri harekete geçirilmek istenmektedir. Ekrem İmamoğlu, terörist Demirtaş'a methiyeler düzmektedir. Kavga bekleyenlere müsamaha yoktur. MHP ile AK Parti çelikten iradedir. Bu irade, Türkiye düşmanlarına göz açtırmayacaktır. Hiç kimse boşuna beklemesin. Boş yere hayal kurmasın. Cumhur İttifakı Türkiye'yi 2023'e taşıyacaktır.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 31 Mart'tan 17 gün sonra yani 17 Nisan'da mazbatasını almış, görevine şimdilik başlamıştır. Musakka edebiyatından veri tabanı altyapısını kopyalama teşebbüsüne kadar, mazbatalı şahıs gizli bir gündem çerçevesinde faaliyetlerini hızlandırmıştır. Ancak olağanüstü ihtilal süreci de çalışmaktadır. İstanbul'daki seçimlere şaibe karışmıştır. İstanbul'daki seçimlere derin ve delilli usulsüzlükler hakimdir.

Büyükçekmece ve Maltepe'de gün yüze çıkan vahim iddialar, yenilir yutulur türden değildir. En doğru ve makul kararı YSK verecektir. Bize göre İstanbul'daki seçimin yenilenmesi, maşeri vicdanı rahatlatacaktır. 17 gün boyunca mazbata ile yatan, mazbata ile kalkan, toplumu kutuplaştıran, siyasi tartışmaları stadyumlara kadar taşıyan Sayın İmamoğlu ve partisi, büyük bir yanlışın faili olmuşlardır. Mazbata almakla iş bitmemiştir, süreç sonlanmamıştır. Şimdi söz sırası YSK'dadır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Antalya'da Döşemealtı ilçesinde partililer tarafından karşılandı.



Aracından inerek partililerle tokalaşan Bahçeli, İl Başkanı Mustafa Aksoy ve belediye başkanlarıyla sohbet etti.



Manavgat ilçesindeki konaklayan Bahçeli bugün "İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı"na katılıyor.