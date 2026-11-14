Bahçeli: Kıbrıs Türk Devleti'nin yaşatılması milli davamızın vazgeçilmez hedefi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli , 15 Kasım'da kutlanacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

"Kıbrıs Türk halkının varoluş, hürriyet, egemenlik ve bağımsızlık mücadelesinin tarihi nişanesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyorum." diyen Bahçeli, 15 Kasım 1983 tarihinin Kıbrıs Türk halkının kendi kaderine sahip çıkma iradesini, tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir gün olduğunu kaydetti.

“KAHRAMANLARIMIZI MİNNETLE ANIYORUM”

Bahçeli, "Bu kutlu ilan, nice fedakârlıklarla yoğrulmuş mücadelenin, sarsılmaz bir milli iradenin ve devletleşme kararlılığının tezahürüdür." dedi.

Mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin simge isimlerinden Dr. Fazıl Küçük'ü anan Bahçeli, "Aziz şehitlerimizi ve bu kutlu dava uğruna mücadele eden bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

“KIBRIS TÜRK DEVLETİ, MİLLİ DAVANIN VAZGEÇİLMEZ HEDEFİ”

Kıbrıs Türk Devleti'nin yaşatılmasının, egemenliğinin güçlendirilmesinin ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşmasının milli davanın vazgeçilmez hedefi olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"- Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesi dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla sürecek; Kıbrıs’ta iki ayrı halkın ve iki ayrı egemen devletin varlığı, adil ve kalıcı bir çözümün temelini teşkil edecektir.

- Bu duygu ve düşüncelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz Kıbrıs Türk halkına esenlik ve refah diliyorum.

- Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti! 15 Kasım Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."