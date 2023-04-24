Bahçeli: Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuştu.

Devlet Bahçeli'nin hedefinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bölücülük bugün de misliyle tedavüldedir. Tek eksik fiili işgalin olmamasıdır. Ancak Kılıçdaroğlu bu alçak göreve taliptir etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur. Zira sonunun yaklaştığını anlamış, düştüğü denizde provokasyon yılanına sarılmıştır. İç barış ve huzur ortamını tahrip etmeyi cam simidi olarak görmüştür.

''7 ARTI 2 FORMATI KUMAR MASASIDIR''



Türkiye ile hesabı olan kim varsa CHP'ye yoldaş İYİ Parti'ye yandaştır. Terör örgütlerine bakınız hepsi birden zillet ittifakının kanlı paydaşıdır. 7 artı 2 formatı kumar masasıdır. Bunu bizzat İYİ Parti'nin başkanı itiraf etmiştir. Sonra dönüp masadan strateji gereği kalktıklarını söylemişlerdir. Neymiş kazanamayacak adaylarını kazandırmak için bir oyun oynamışlar. Bunlar kumpasçı bunlar düzenci bunlar dümenci bunlar dubaracı bunlar güvensizdir."