Bahçeli: Kılıçdaroğlu gelse ne yazar gelmese ne yazar?

Cüneyt Arkın filmi ile gönderme: Ben Kemal geliyorum Haberi Görüntüle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ'da Cumhuriyet Meydanı'nda "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuştu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''HİÇBİR TÜRK VATANDAŞI BU ÜLKENİN ÖTEKİSİ DEĞİLDİR''



Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin zencisi, ötekisi, yabancısı, ikinci sınıf insanı değildir.

''TÜRKİYE PARMAK SALLANARAK HİZAYA SOKULACAK BİR ÜLKE DEĞİL''

Türkiye parmak sallanarak hizaya sokulacak bir ülke değildir. Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez.



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SÜRPRİZ YUMURTADAN ÇIKMIŞ GİBİ



Kemal Kılıçdaroğlu iyice şaşırmış ve şanzımanı kırmış olacak ki film repliklerinden kendisine slogan üretecek kadar ucuzlamıştır. 'Ben Kemal geliyorum.' diyor. Bu Kılıçdaroğlu sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. Türk sinemasının duayen ismi merhum Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı Hınç isimli filmden aşırdığı bir sözü kendisine uyarlayan Kılıçdaroğlu gelse ne yazar gelmese ne yazar? 'Ben Kemalim.' diyorsa biz de Türk milliyetçisiyiz diyoruz. Kendisine geleceği varsa göreceği de var diyerek meydan okuyoruz.

''ADAYSIZ ŞEKİLDE ARENADA DOLAŞIYORLAR''



14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerine az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala yoktur. Kazanacak aday çıkmaz zillet partilerini birbirine düşürmüştür. Kılıçdaroğlu 13 Mayıs’ta adayı açıklayabileceklerini söylerken, İP bir şey demektedir. İYİ Parti CHP'ye kazan kaldırdı, adayları hala yok. Altılı masa ortadan çatlamıştır. Adayın kim olacağı konusunda kutuplaşma var. Kendi arasında anlaşmaktan mahkumdur. Adaysız şekilde arenada dolaşıyorlar. Kimlerin talimatını gözlüyorsunuz. Cumhur İttifakı Türk milletinin can evidir. Ele geçirilemez, talan edilemez. Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.



KONSOLOSLUKLARA TEPKİ: TEK KELİME İLE REZALET



Küresel medya fitne nöbetindedir. Mukaddesatımıza hakaret eden iblis uşakları provokasyon nöbetindedir. İstanbul'daki konsoloslukları terör tehdidi bahanesiyle kapatmaları tek kelimeyle rezalettir. ABD bu işte öncü rol oynamış, kuklalarını dürte dürte harekete geçirmiştir. Tehdidin kaynağını açıklamaları şeref meselesidir.''