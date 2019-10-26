Bahçeli: Mektubun ABD'ye iade edilmesi en doğru yol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 15. Dönem Açılışı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.



Terörist Mazlum Kobani'yle ilgili ABD'ye tepki gösteren Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Kod adı Mazlum, asıl ismi canavar olan YPG’li teröristbaşını telefonla arayıp methiyeler düzen, bununla kalmayıp ülkesine davet eden Trump amansız ve tedavisi imkansız bir nefret ve melanet virüsüne yakalanmıştır. Gerçekler örtülemeyecek kadar meydandadır. Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir. ABD Başkanı’nın Türk milletinin onuruyla oynama teşebbüsü tarifi ve tamiri olmayan bir alçalma ve kepazelik halidir."



Bahçeli, ABD Başkanı Trump'ın mektubuna da tepki göstererek, "ABD Başkanı Trump gerek tehdit dozu yüksek mesajlarıyla gerekse de Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdığı çukur ve çürük mektubuyla iki ülke arasındaki ilişkilere önemli ölçüde hasar ve zarar vermiştir. Türk milleti Trump mektubunu gıyaben yırtmış ve çiğnemiştir" dedi.

"MEKTUP ABD'YE İADE EDİLMELİ"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bahçeli, "Mektup nezaket dışıdır. Trump'ı kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni ileride çok daha iyi tanıyacaktır. Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı, hatıra olarak saklayıp müzeye mi koyacak? ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur" dedi.

YPG'li terörist Mazlum Kobani için iade talebiyle ilgili olarak Bahçeli, "Bundan siyasiler yararlanmamalı" diye konuştu.