Bahçeli, kurban vekaletini Kızılay’a verdi
Türk Kızılay'ı, vekaletle kurban kesim kampanyasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den destek geldiğini bildirdi.
Vekaletle kurban kesim kampanyasını bu yıl da "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlatan Türk Kızılay'ı, yurt içi ve Gazze/Filistin ile 22 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletini Türk Kızılay’a vererek açlıkla mücadele eden Gazze’de ihtiyaç sahiplerine destek oldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA BAĞIŞTA BULUNMUŞTU
Kızılay’ın kurban kampanyasına geçtiğimiz günlerde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurban vekaletini Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay’a bağışlamıştı.
KIZILAY’IN ÖRNEK MODELİ KAVURMA KONSERVESİ
Kızılay, kurban bereketinin yıl boyu sürmesini sağlayan kavurma konservesi modelini yurt içi ve Gazze/Filistin için uyguluyor.
Kurban paylarının ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca ulaşmasını sağlayan model kapsamında 2025 kurban hisse bedeli yurt içi ve Gazze için 13 bin 250 TL, yurt dışı içinse 5 bin 250 TL olarak belirlendi.
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