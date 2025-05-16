Bahçeli, kurban vekaletini Kızılay’a verdi

Vekaletle kurban kesim kampanyasını bu yıl da "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlatan Türk Kızılay'ı, yurt içi ve Gazze/Filistin ile 22 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı kapsamında kurban vekaletini Türk Kızılay’a vererek açlıkla mücadele eden Gazze’de ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA BAĞIŞTA BULUNMUŞTU

Kızılay’ın kurban kampanyasına geçtiğimiz günlerde destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurban vekaletini Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay’a bağışlamıştı.

