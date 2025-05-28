Bahçeli-Kurtulmuş görüşmesi: "Sürecin nasıl işleyeceğini konuştuk"

"SÜRECİN NASIL İŞLEYECEĞİNİ KONUŞTUK"



Bahçeli ve Kurtulmuş görüşme sonrasında gazetecilerin karşısına geçti.



Kurtulmuş, Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasında tarihi bir öncülük yaptığını söyledi.



"Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunduk." diyen Kurtulmuş, "Türkiye'de yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin milletimizin gözü önüne ve planlanan şekilde sonuca ulaşabilmesi için TBMM'ye görev düşmektedir. Bir komisyon oluşturularak sürecin takibi ve kontrolü gerekecek" dedi.



Kurtulmuş, "Önümüzdeki sürecin TBMM'nin tarihi sorumluluğu yerine getirerek en güzel şekilde sonuçlandırılması nasip olsun." ifadesini kullandı.