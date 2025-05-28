Bahçeli-Kurtulmuş görüşmesi: "Sürecin nasıl işleyeceğini konuştuk"

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, "Sürecin nasıl işleyeceğini konuştuk." dedi.

Bahçeli-Kurtulmuş görüşmesi: "Sürecin nasıl işleyeceğini konuştuk"
Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü

Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü

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Ankara'da yoğun görüşme trafiği bugün de sürüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı , Büyük Millet Meclisi Başkanı 'la bir araya geldi.

Görüşme, Bahçeli'nin Meclis'teki makamında yapıldı.

Saat 12.55'te başlayan görüşme 30 dakika sürdü.

Bahçeli-Kurtulmuş görüşmesi: "Sürecin nasıl işleyeceğini konuştuk" - 1 Bahçeli, Kurtulmuş'u makam odasının kapısında karşıladı

"SÜRECİN NASIL İŞLEYECEĞİNİ KONUŞTUK"

Bahçeli ve Kurtulmuş görüşme sonrasında gazetecilerin karşısına geçti.

Kurtulmuş, Bahçeli'nin Terörsüz sürecinin başlamasında tarihi bir öncülük yaptığını söyledi.

"Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunduk." diyen Kurtulmuş, "Türkiye'de yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin milletimizin gözü önüne ve planlanan şekilde sonuca ulaşabilmesi için TBMM'ye görev düşmektedir. Bir komisyon oluşturularak sürecin takibi ve kontrolü gerekecek" dedi.

Kurtulmuş, "Önümüzdeki sürecin TBMM'nin tarihi sorumluluğu yerine getirerek en güzel şekilde sonuçlandırılması nasip olsun." ifadesini kullandı.

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