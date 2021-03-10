Bahçeli: Meral Akşener projedir, figürandır

SON DAKİKA HABERİ: MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tepki gösterdi. Bahçeli, ''Bugün İP’in Başkanı, talimatlı ve tembihli bir konuşmayla nefret nöbetine girmiştir. Çirkin üslubundan biz utandık, o utanmadı, gocunmadı. İP’in Başkanı projedir, figürandır, kripto damarın ta kendisidir'' dedi.
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