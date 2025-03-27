Bahçeli mesaisine ne zaman başlayacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni bilgi geldi.



Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini dile getirdi.



Görüşmede Bahçeli'nin sağlığının son derece iyi olduğunu vurguladığını ifade eden Çelik, "Bahçeli, önümüzdeki günlerde mesaisine başlayacağını iletti." dedi.



NE OLMUŞTU?



Bahçeli, 4 Şubat'taki grup toplantısını iptal etmiş, tedavi altına alınmıştı.



MHP'den yapılan açıklamada Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiği ve işlemin başarıyla tamamlandığı açıklanmıştı.