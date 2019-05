İlişkili Haberler Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.



Bahçeli, "Canımıza kast eden, bekamıza hançer sallayan, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne nifak ve zehir saçan, kandan ve karanlıktan beslenen insanlık canavarlarını tamamıyla imha etmek artık hepimiz için vatan görevi, hatta mukaddes bir ödevdir.



Türkiye terörle mücadeleyi cesaretle, kararlılıkla devam ettirmelidir. Bu konuda desteğimiz tam ve eksiksizdir. Son terörist yok edilip son kanlı silah ele geçirilinceye kadar her türlü fedakarlık ve kahramanlık eşliğinde hıyanetin üstüne gidilmeli, hainlerin kökü kazınmalıdır.



Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Başımız sağolsun, vatan ve millet sağolsun. Unutulmasın ki, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, vatan bölünmeyecektir. Milli beka can pahasına da olsa korunacaktır.



Terörizmin karanlık hedefleri, terör örgütlerinin hain ve hunhar eylemleri sadece Türkiye için değil bütün ülkeler için bir numaralı tehdittir. Terör insanlık için büyük bir musibet, vahim bir felakettir. Dünya bu felaketle amasız, aracısız, amansız mücadele etmek zorundadır.



Türkiye terörizmin ağır sonuçlarına ciddi ölçüde maruz kalmıştır. Bölücü terör örgütleri yıllardan beri güvenliğimizi, varlığımızı, birliğimizi, elbette milli bekamızı kesif şekilde hedef almışlardır. Terörün beşeri, sosyal ve ekonomik maliyeti ne yazık ki çok fazla olmuştur.



Bedelini can vererek, kan dökerek ödediğimiz cennet vatanımız, mensubiyetinden onur duyduğumuz aziz milletimiz küresel operasyonların, emperyalist komploların, tarihi hesaplaşmaların odağında yer almıştır. Türkiye’nin mücavir bölgelerine terör örgütleri alenen yuvalanmıştır.



Ülkemizin terörle mücadelesi haklıdır,meşrudur,yerindedir, insanlık vicdanına ve uluslararası hukuka uygundur.Terör örgütlerinin kökünün kazınması, tamamen imha edilmeleri Türk milletinin ilk gündem konusu, devlet olma vasfımızın en önemli gayesidir.Bu gayenin tavizi imkansızdır.



27 Mayıs 2019 tarihinde, topçu atışları ve jetlerimizin hava akınıyla başlayan, müteakiben Irak’ın Kuzeyindeki Hakurk Bölgesine komando tugaylarımızın intikaliyle derinleştirilen Pençe Operasyonu terörle mücadele sürecinin en önemli safhalarından birisidir.



MHP, “Pençe Operasyonu”nu önşartsız desteklemektedir. Duamız Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin kahraman askerleri üzerinedir. Teröristlerin inleri, sığınakları, barınakları, silah ve mühimmat depolarıyla birlikte bütün unsurları yok edilmelidir.



Irak’ın Kuzeyi köşe bucak temizlenmeli, tepeden tırnağa canilerden arındırılmalıdır. Pençe darbeleriyle teröristler doğduklarına pişman edilmelidir. PKK için kaçış ve kurtuluş yolları kapanmalıdır. Aynı durum PYD/YPG için de uygulanmalıdır. Mücadele gittiği yere kadar uzamalıdır.



Beklentimiz ve temennimiz terörle mücadelenin Fırat’ın Doğusunu da kavraması ve kuşatmasıdır. Hıyanet hiçbir teröristin yanına bırakılmamalıdır. Terörle mücadele ve sürdürülen tesirli operasyon siyasi ve diplomatik kanallarla da güçlendirilmeli, genişletilmelidir." açıklamasında bulundu.