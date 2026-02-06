Bahçeli: Milletimiz dayanışmanın emsalsiz örneklerini gösterdi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üçüncü yılında depremde yaşamını yitirenler anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'de düzenlenen törene katıldı.

MHP lideri Bahçeli törende bir konuşma gerçekleştirdi. Bahçeli konuşmasında Türk milletinin deprem sırasında büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini söyledi.

Depremin hemen ardından devletin felaket bölgesinde çalışmalara başladığını söyleyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle asrın inşa seferberliği başlatılmıştır. Türkiye adeta ayağa kalkmış ayrıca dost ve kardeş ülkeler arama ve kurtarma çalışmalarına katılan kuruluş felaket bölgesine koşmuştur." diye konuştu.

"ASRIN İNŞA FAALİYETİ KARŞISINDA ŞAŞKINLIĞA DÜŞTÜLER"

"Deprem felaketine tek yürek halinde karşı konulmuştur." diyen Bahçeli, konuşmasında muhalefeti de eleştirdi.

MHP lideri, "Suyu bulandırmaya çalışan, muazzam eserleri gölgelemeyi amaçlayan kim varsa asrın inşa faaliyetleri karşısında şaşkınlığa düştükleri ortadadır." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"- Yerin altından veya üstünden kaynaklansın, hiçbir felaket Türk milletini yolundan çevirmemiştir. Bu hakikate kaynaşmak lazımdır. Vatana ve millete karşı hudutsuz muhabbet besleyen her kardeşimizin bu hakkın idrakinde olacağına dair inancım tamdır.

"FELAKETE TEK YÜREK HALİNDE KARŞI KONULMUŞTUR"

- Türk milletinin herhangi bir sebeple karalanması, sonu gelmez karanlıklara mahkum olması bir defa ilahi adalete tamamıyla aykırıdır. 108 bin kilometreyi bulmuş bir deprem felaketine tek yürek halinde karşı konulmuştur. 14 milyon vatandaşımız depremden etkilenmiş, 50 binden fazla vatandaşımız ebediyete irtihal etmiştir.

"DEVLET FELAKET BÖLGESİNDE VAZİYET ALMIŞTIR"

- Asrın felaketinde hayatını kaybetmiş tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Depremden hemen sonra devlet felaket bölgesinde vaziyet almıştır. Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle asrın inşa seferberliği başlatılmıştır. Türkiye adeta ayağa kalkmış ayrıca dost ve kardeş ülkeler arama ve kurtarma çalışmalarına katılan kuruluş felaket bölgesine koşmuştur.

MUHALEFETE TEPKİ

- Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken, devlet-millet tek nefes halinde aynı safa katılmıştır. Dedikodu borsasında fitne hissesine yatırım yapan, henüz toprak altında feryatları duyulurken devletin acze düştüğünü utanmadan iddia eden fırsat düşkünü kötüler olmayan ganimeti yağmalamak için pusuya yatsalar da maskeleri kısa sürede düşmüştür.

- Suyu bulandırmaya çalışan, muazzam eserleri gölgelemeyi amaçlayan kim varsa asrın inşa faaliyetleri karşısında şaşkınlığa düştükleri ortadadır. Yapamaz dedikleri her şey yapılmıştır. Ne yaparlarsa boştur, ne söylerlerse boşunadır. Hükümeti düşürmek için Türkiye'yi düşürmeye hazır olanların tuzaklarına aldanacak, buna kanacak tek bir insanımız dahi yoktur."