Bahçeli: Milletimle tek ses olacağım, sırayla ziyaret edeceğim

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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremlerden etkilenen 10 ile ziyaret gerçekleştireceğini dile getiren Bahçeli, "Cumhurbaşkanının deprem bölgesinde olmasından dolayı gelişmeleri Ankara'dan takip ettim. Dava arkadaşlarımız il il ilçe ilçe köy köy yardım çağrılarına koştu. Başkaları gibi şov peşinde değiliz. Milletimizin yaşadığı her acı bizim acımızdır." dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Enkazın üzerinde tepinen göcüğün altında ikbal tezgahı kuran utanmazlara her dönemde şahitlik ettik. İnsanlarımız imdat çağrısı yaparken kazanç ve çıkar çetelesi tutan vicdan fukaralarını öfkeyle izledik.

"SIRAYLA ZİYARET EDECEĞİM"

İlk depremde hasar gören binalar ikincisinde tamamen yıkılmıştır. Yaralarımızı saracağız. Çelikleşmiş kardeşlik hissiyatımıza su vereceğiz.

Cumhurbaşkanının deprem bölgesinde olmasından dolayı gelişmeleri Ankara'dan takip ettim. Dava arkadaşlarımız il il ilçe ilçe köy köy yardım çağrılarına koştu. Başkaları gibi şov peşinde değiliz. Milletimizin yaşadığı her acı bizim acımızdır.

Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya’da milletimle tek ses olacağım, sırayla ziyaret edeceğim.

MHP Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illerimizi, vatandaşlarımızı ziyaret etmek amacıyla, kararı tatbik etmek için makul bir zaman kollamıştım. O zaman gelmiştir. Milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım. Çalışmaların aksamasına fırsat vermeden illeri ziyaret edeceğim. Devlet yok diyen karakter yoksunları, işbirlikçi sefillerdir. Bunlar baksa da göremez, görse de itiraf edemez.

Başkaları gibi şov ve istismar yarışında değiliz. Karnımızdankonuşmayız, karambolden sallamayız. Felaketi siyasileştirmelere irili ufaklı tabansızlara benzemeyiz. Şimdi vakit yollara düşme vaktidir. Milletimle tek yürek olacağım. Tek ses olacağım. MHP nerede diye soranlara ciddiye alıp cevap verecek değilim. Biz her yerdeyiz.

AHBAP'A TEPKİ

Yardım ve desteklerinin AFAD aracılığıyla yapılması en doğru en sağlıklı yoldur. Devleti bir kenara bırakıp ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Bizim nazarlarımızda itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Hatay'ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip kurgulanmış yalanı sosyal medyadan servis ederek korkuya paniğe neden olanlar neyin peşindedir. Devletin yapamadığı ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların televizyonda artık yer almaması lazım.