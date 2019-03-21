MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tokat mitinginde konuştu.



Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ötekileştirmek değil, her insanımızı övünç madalyası gibi taşımaktır hedefimiz. Bizim duruşumuz alayına yetecek, alayına diz çöktürecektir. Bölünmede huzur yoktur. Kutuplaşmada umut yoktur.

Bugün 21 Mart'ın Türk'ün bahar bayramıdır. Nevruz birliği, dirliği ümidi ve uyanışı sembozlize eden bir gündür. Ortak ülkü ve dostlukla buluşturan kaynaşma vesilesidir. Hain emel sahipleri akıllarını başlarına almalıdır. Bu günde en büyük dileğim milli bekamızın sonsuza dek var olmasıdır. Nevruz yalnızca yeni bir mevsim döngüsünün başlangııcı değil Türk milleti için geleceği yeniden yorumlamanın, atılımın müjdecisidir.

"MİLLİ BEKA OYUNCAK DEĞİLDİR, ŞAKA DEĞİLDİR"

Nevruzdan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız. Milli bekamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz. Milli bekaya inanmayan, milli bekaya mesafeli ve tereddütle bakan kim varsa 31 Mart'ta sandıkta hesaplaşacağız. Milli beka şaka değildir. Milli beka oyuncak değildir. Varoluşumuzun kaynağıdır, bekamız yoksa vatanımız yoktur. Yeni Zelanda'da bir barbar, bir Haçlı artığı 50 Müslüman kardeşimizi şehit etti. Mesaj Müslüman Türk milletine verildi. Maalesef CHP Genel Başkanı baltayı taşa vurdu. Hala Viyana'yı, Kosova'yı unutmamışlar. Tarih uyanıyor, coğrafya ses veriyor, Türk Milleti yeniden doğruluşa geçiyor. Korkuları budur, komploları ve vahşetleri bundandır. Bu nedenle PKK'yi kullanıyorlar, PYD'yi silah verip kışkırtıyorlar.

"BU OLAN BİTENLER HEZİMET DEĞİL MİDİR?"

Zillet ittifakı Türkiye'ye karşı tesis edilen beşinci kol faaliyetinin tetikçiliğine soyunuyor. CHP Genel Başkanı YPG'ye terör örgütü diyemiyor. Zaman zaman yalandan söz düelloları yaşanıyor. HDP'nin çürümüş eş başkanı CHP'nin adaylarına ayar veriyor. Seçilirlerse HDP'nin oylarıyla gerçekleşeceğini söylüyor. Bu olan bitenler hezimet değil midir? Bu zillete öyle bir tokat atın ki, Tokat'ın de demek olduğunu anlasınlar."