Bahçeli: Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşındadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Ordu'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen, "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuştu.

Bahçeli, 3 gün sonra yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin Türkiye'nin dirliğine, milletin birliğine, demokrasinin geleceğine, insanların huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini, aynı zamanda seçimlerin sağduyulu, sakin, huzurlu ve demokratik olgunluk içinde gerçekleşmesini diledi.



Bahçeli, 77 yıllık çok partili siyasi hayatın en mühim seçimleri için geri sayımın başladığını, 14 Mayıs Pazar günü istikbal haklar ile ilkel hezeyanlar arasında bir tercih yapılacağını söyledi.



Bahçeli, 14 Mayıs 2023'te hem 13. Cumhurbaşkanının belirleneceğini hem de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yapılacağını anımsatarak, şöyle devam etti:



"Son günlerde 14 Mayıs'ı kundaklamak için karanlık eller devrededir. Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları iş başındadır. Küresel medya, dış güçler, emperyalizme ruhunu satmış iç odaklar, sosyal medya teröristleri, ajan provokatörler, bölücü çevreler, azgınlaşmış Türk düşmanları 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın mukadder zaferini gölgelemek amacıyla alçakça kurgu ve kumpas peşindedir. Ancak ne yapsalar boş, hangi iftirayı atsalar boşuna, milletin iradesine ket vuramayacaklar, Türkiye'nin hızını kesemeyecekler, Türk milletinin zaferini önleyemeyecekler. Kavga arayanlara sabır ve sebatla muamele edeceğiz. Kaos arzulayanlara sarsılmaz duruşumuzla engel olacağız. Demokrasi kültürümüzü baltalamak, istikrarımızı budamak, ülkemizi bunalıma sokmak isteyenlere iman ve irademizle direneceğiz."



Türkiye'yi çok sevdiklerini vurgulayan Bahçeli, "Aziz vatanımızı canımızdan aziz biliyoruz. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine de mutlaka ulaşma kararındayız." dedi.

"BU GÖREV TARİHİDİR"



MHP ve Cumhur İttifakı'nın milletin bekası, ülkenin bağımsız geleceği için dünden daha önemli bir görevle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bu görev tarihidir, tehiri ve tevzisi düşünülemez. Maruz kaldığımız stratejik tehditler küresel senaryoların bölgemizde gösterime sokulan bugünkü sahnesinden başka bir şey değildir. Milli birliğimizi, milli güvenliğimizi, milli çıkarlarımızı, milli varlığımızı, milli gelecek projelerimizi sömürge hesaplarına, lord planlarına, egemen güçlerin inisiyatifine teslim etmek isteyenler ayan beyan ortadadır. Bunlar zillet ittifakında yuvalanmışlardır." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu teröristlerle yol yürümektedir. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu zalimlerin kontrolündedir. Bu nedenle paravan adaydır, kumandalı adaydır, kukla adaydır, 7+2 formatlı kumar masasının icazetli adayıdır. Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına yakayı kaptırmıştır. Onların dümen suyuna girmiştir. Maalesef CHP artık tanınmaz ve tanımlanamaz haldedir. Aziz Atatürk'ün kurduğu parti, HDP ile tek yumurta ikizine dönüşmüştür. Mehmetlerimizin katilleri Kılıçdaroğlu için çalışmaktadır. PKK ve FETÖ, Kılıçdaroğlu lehine propaganda yapmaktadır." dedi.

ERZURUM'DAKİ TAŞLI SALDIRI



Erzurum'da yaşanan olaylara ilişkin de Bahçeli, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yol açtığı Erzurum provokasyonun altından da bölücüler ve FETÖ'cüler çıkmıştır. Karşımızdaki güruh, demokrasi katilidir. Karşımızdaki ittifak terör ve ihanet ittifakıdır." şeklinde konuştu.



Bahçeli, CHP'li ve İYİ Parti'li seçmenlere de seslenerek, şunları söyledi:



"Ordu'da CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, gelin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne birlikte sahip çıkalım. Gelin aziz Atatürk'ün eserlerine ve emanetlerine beraberce destek olalım. İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu şerefe siz de dahil olun. CHP ve İYİ Parti yönetimleri yoldan çıkmıştır. Bu iki parti Türkiye muhalefetinde söz kesmiştir. Yanlarına da Kandil ile Pensilvanya'yı alarak zehir ve zillet saçmaktadırlar. Oyun büyüktür, senaryo karanlıktır. Tehlike zillet ittifakında düğümlenmiş haldedir. Geride kalan iki haftalık süre zarfında cereyan eden provokasyonların iç yüzüne bakıldığında Kılıçdaroğlu'nun, iç ve dış ihanet cephesinin Türkiye'yi mahvetmek için her fırsatı ganimet gördüğü anlaşılmaktadır."

