Bahçeli: NATO yeni bir devrin şafağındadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİ

MHP lideri Bahçeli, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin “Ankara'da toplanan NATO zirvesini alelade bir diplomasi faaliyeti olarak okumak sığ bir değerlendirme olacaktır." dedi.

“NATO YENİ DEVRİN ŞAFAĞINDA”

Türkiye 'nin yeni dönemin önemli tartışmalarının merkezi olduğunu belirten Bahçeli "Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biridir. NATO yeni bir devrin şafağındadır. İttifak hukukunu yaralayan çelişkiler ortadan kalkmalı. NATO'da müttefiklere ambargo ortadan kalkacak mı?" diye konuştu.