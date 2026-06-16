Bahçeli: Netanyahu çetesi siyasi ömrünü kana bağlamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , partisinin grup toplantısına katıldı.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Dozu her geçen gün artan sert güç yarışlarının kaynağı asırlar öncesine uzanan çetin hesaplaşmaların bugünü puslu yarını sisli dönemin içinden geçmekteyiz.

Gazze'de dökülen mazlum kanı, Lübnan'da ateşkese rağmen yükselen kıyım dumanı, Hürmüz hattında küresel ekonomiyi ve enerji arzını esir alan gerilim ve Güney Kafkasya'da yeniden şekillenen siyasi denge aynı zincirin halkalarıdır.

İSRAİL'E SERT TEPKİ

7 Ekim sonrasında İsrail 'in izlediği yol, savaş hukukunun hudutlarını aşmıştır. İsrail, günahsız sivilleri hedef alan, şehirleri harabeye çeviren bir ölüm ve intikam makinesi siyasine dönüşmüştür. Netanyahu yönetimi, bölgenin huzuruna kast eden bir kriz üretim mekanizmasıdır.

Batı Şeria'da toprak gaspı sürerken, Lübnan da tarihi ve kültürel doku bombalarının gölgesinde yerle bir olurken Türkiye 'ye ahlak dersi vermeye kalkmak, Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargahlarının teslim bayraklarını çekmesidir. Netanyahu çetesi siyasi ömrünü kana bağlamıştır.

“BM ÜÇ MAYMUNU OYNAMAKTADIR”

BM devletler üstü temsilcilik makamıdır ancak bölgemizde katliam varken üç maymunu oynamaktadır. BM vazifesini yerine getiremiyor, sorguya çekilmelidir. Çocuklar açlıktan ölürken yazılan raporlar kimlerin karnını doyuruyor.

Gazze'de koşulsuz ateşkes talebi veto duvarına çarptı. İsrail'in menfaatleri uğrunda hizaya giren kurşun askerlerin akıbeti hezimet ve hüsran olacaktır.

Kudüs için kurulan irade nerede? Gazze'de soykırım sürüyorsa çabalar kağıt üstünde kalır.

ABD VE İRAN ANLAŞMASI

ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmak beraber dikkatle takip ediyoruz.