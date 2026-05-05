Bahçeli: Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması önemli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine değinen MHP lideri Bahçeli “Barış için çıktığımız bu kutlu yola baş koyduk. Kalkınmanın önündeki en büyük engel ortadan kalkacak.” dedi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE TESLİMİYET DEĞİL”

“MHP tarihi sorumluluğun arkasındadır, kararlıdır.” diyen Bahçeli şöyle devam etti:

“Terörsüz Türkiye teslimiyet taviz terör örgütü ile pazarlık değildir. Şayet MHP'yi vatana ihanetin merkezine koymaya cüret ediyorlarsa gaflet zindanlarına düşmüşlerdir. Hiç kimse MHP'nin adını terörle yan yana getiremez. Terörün her türlüsü topraklarımızdan atılacak. Terörsüz Türkiye komşunun komşuya güvenmesidir, çiftçinin tarlasına korkusuz gitmesi öğretmenin sınıfa başı dik girmesi yatırımcının Anadolu'nun her köşesine güvenle erişmesidir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin güvelikten kalkınmaya, acıdan umuda, korkudan huzura geçişin adı olacağını da belirtti.

"SÜRECİN YASAL DÜZENLEME HAZIRLIĞIYLA İLERLEMESİ ÖNEMLİ"

Terörsüz Türkiye sürecinde sıranın siyasi ve hukuki düzenlemeler olduğunu söyleyen Bahçeli “Teklifler değerlendirilecek kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesi ile oluşturulacaktır. Kimse şehitlerimizin aziz hatıralarını istismar etmemeli, anaların gözyaşı üzerinden siyaset devşirmemelidir.” dedi.

“ÖCALAN'IN STATÜSÜ ELE ALINMALI”

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan 'ın statü meselesinin konuşulması önemli olduğuna dikkat çeken Bahçeli şunları söyledi:

“Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması da bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Örgütün tüm unsurları ile feshi ve silahların teslimini takip eden bu süreçte bunun hukuki siyasi ve vicdani ölçüler. Ani reflekslere sosyal medya gürültülerine mahal veremeyiz. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine hedef alınmalıdır. Bunun adının Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.”

“TÜRKİYE BARIŞI ÖNCELEYEN BİR ÜLKE”

MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin barışı önceleyen bir ülke olduğunu belirtip aynı anda birçok kriz alanını okuyabilen, farklı masalarda bulunabilen nadir devletlerden biri olduğunu söyledi.

“HİÇBİR GÜCÜN BÖLGESEL UZANTISI OLMAYIZ”

Bahçeli "Türkiye savaşların yayılmasını krizlerin derinleşmesini şehirlerin yıkılmasını ve bölgemizin kalıcı istikrarsızlık alanına dönüşmesini istemez. Türkiye arabuluculuk imkanlarını değerlendirir. Diplomasiye önem vermek başkalarının hesabına eklenmek manasına gelmez. Hiçbir gücün bölgesel uzantısı olmayız. Barış siyaseti yalnızca iyi niyetle yürütülemez. Sahada gücü olmayanın masadaki sözü zayıflar. İç cephesi kırılgan olanın, dış politikada manevra kabiliyeti azalır." diye konuştu.

“KIBRIS STRATEJİK HAFIZAMIZDIR”

MHP lideri Bahçeli “Türkiye'nin barıştan yana duruşu Doğu Akdeniz'de Ege'de ve Kıbrıs'ta aleyhimize gelişen oldubittilere sessiz kalacağı anlamına gelmez. Türkiye, KKTC'nin varlık hakkını koruyacaktır. KKTC'nin güvenliği milli meselemizdir." ifadesini kullandı.

Kıbrıs'ın Türkiye'nin güvenlik derinliği olduğunu belirten Bahçeli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterip "Fransa'nın, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ve İsrail'in Doğu Akdeniz'de kurmaya çalıştığı güvenlik ve enerji merkezi temaslar dikkatle takip edilmelidir. Fransa'nın bölgeye tarihi komplekslerle bakması istikrar üretmez. Sayın Macron'un siyasi ölçeğini aşan Napolyonculuk hevesine kapılması Türk ve Fransız milletleri arasındaki kadim ilişkilere fayda sağlamaz. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün hakkını başkalarının insafına terk etmeyecektir. Kıbrıs stratejik hafızamızdır." dedi.