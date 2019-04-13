MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Ardından partisinin Kızılcahamam toplantısının yapıldığı otelde konuşma gerçekleştirdi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları, "Demokratik süreçleri şaibelerle boğmak, sahadaki emeği, milletimizin erdemli seçimini sandık başında tahrip etmek, altından kalkılamayacak sonuç ve sorunlara zincirleme şekilde yol açabilecektir.

Demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez.

31 Mart seçimlerinin kazananı, açık ara farkla Cumhur İttifakı'dır. MHP safraları attı, kamburlardan kurtuldu. Çok şükür istikrarlı, irfanlı, iddialı ve inançlı yükselişine devam etti.

Bizim fitnekoliklerle meşgul olacak vaktimiz yoktur. Siyasi düzenbazlarla, siyaset cambazlarıyla oyalanmaya, onların seviyelerine düşmeye halimiz ve hakkımız olmayacaktır. Önümüze bakacağız, işimize bakacağız, millete hizmet yolundan ayrılmayacağız.

Oylarını en çok artıran parti MHP olmuştur. 3 bin 658 belediye meclis üyesi partimizden seçildi. Partimizin doğrudan oy almadığı pek çok seçim çevresi varken oy oranını yüzde 7,4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir. 31 Mart'ta partilerin oy dağılımı en sağlıklı şekilde il genel meclisi seçimlerinde görülecektir, bu çerçevede partimizin aldığı oy oranı yüzde 18,81'dir.

Cumhur İttifakı'nın akıbeti, Türkiye'nin kader çizgisi ile kesişmiştir. Zilletle, illetle yolu birleşenler, Türkiye'nin karşısında birleşen şer ve şekavet cephesidir. Onların yolu karanlıktır, köhnedir, kötürümdür, direkt uçuruma çıkmaktadır. HDP bütün imkanlarıyla CHP'ye çalışmıştır. FETO'cular her yerde Zillet İttifakı'na çalışmıştır.

CHP'nin özellikle 11 büyükşehirde sonuç aldığı görülüyor. Bu aslında nevi şahsına münhasır Pirus zaferidir. Kazanınca kayıp, böyle bir şey.

3 büyükşehirde çok tehlikeli bir oyun oynandı. "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına, hakkındaki suçlamalardan henüz aklanmamış ve hukuken temize çıkmamış bir şahıs seçilmiştir. Bize göre ilçe belediyelerindeki iradenin büyükşehir belediyesine yansımamış olması kafa karıştırıcı bir pürüz, demokratik bir zafiyettir. Bunun tamir ve telafisi şarttır. Mahalli idarelerde sistemsel onarım elzemdir.

Konuyla ilgili teklifimizi 2 Nisan'da dile getirmiştim. Bir sistem adeletsizliğinden, bir sistem dengesizliğinden bahsetmiştim. İlçelerde kazanıp, büyükşehirde kaybetmenin normal olamayacağını söylemiştim. Sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim oda ilçe belediye başkanlarını belirlesin.

Yerel yönetimlerde yeni bir sistemsel reform ihtiyaçtır.

2 hafta geçmesine rağmen İstanbul'da sonuç alınamamıştır. Organize sandık yolsuzluğu ortaya çıkmıştır. Mızrak çuvala sığmamaktır. İstanbul'da şaibeler seçimi gölgelemiştir. 31 Mart gecesi yapmış olduğum beyanımla ters düştüğümü söyleyenlerin akıllarında noksanlık vardır.

Seçim Türkiye'de yapılmıştır, seçimi yapan Türk milletidir. ABD'ye ne oluyor, Avrupa ülkeleri niye telaşlanıyor? İç işlerimize karışmakla, demokrasimiz üzerinde kuşkular uyandırmakla nereye varmak istiyorlar?

Organize sandık yolsuzluğu ortaya çıkmıştır. Büyükçekmece ve Maltepe'de mızrak çuvala sığmamaktadır. Islak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetveli ve sandık sonuç tutanakları ile YSK'ya bildirilen oylar arasındaki fahiş farklar, İstanbul'da seçimi gölgelemiştir.

Seçimlerin yenilenmesi en mantıklı yoldur. Hakedilmemiş bir başarı kimseye hizmet etmeyecektir. İstanbul'da seçim tekrarı çözüm olabilir.

Doğu ve Güneydoğu'da Kürt kökenli kardeşlerimiz HDP'yle mesafe koymuşlardır. Hepsini tebrik ediyor, alayını birden kucaklıyorum. Kürt kökenli kardeşlerimiz oynanan oyunları görmüş, yeter artık mesajı vermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 24 Nisan'ı anma günü ilan etmesi, utanç verici bir rezalettir. Fransa eğer anacaksa Afrika'da katlettiği masumları, bir asır önce Çukurova'da döktüğü kanları anmalı, Türk milletinden özür dilemelidir.

İsrail'de yapılan seçimler ve Netanyahu'nun ulaştığı netice, bölgemiz için karanlık senaryoların sertleşerek devamına işarettir.