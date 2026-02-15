Bahçeli, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu aradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NSosyal hesabından yaptığı açıklamaya göre, Now TV'de yayınlanan "Yeraltı" dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu'nu aradı.

Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim."