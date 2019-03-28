MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Artık karar anı gelmiştir, herkes tavrını belirlemek zorundadır. Ya birlikten beraberlikten yana olacaksınız ya da gerilim ve kavga dolu bir geleceğe sürükleneceksiniz. Ya kardeşliğin devamını isteyeceksiniz ya da ağır bir yıkımı göze alacaksınız. Cumhur İttifakı kararın çoktan vermiştir, tarafını belirlemiştir. Cumhur İttifakı Türk milletinden taraftır, milli kimlikten yanadır, Mersin'in yanındadır.

Barışmak, kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşlarımı Türkiye ve Türk milleti değerleri etrafında buluşmak için Cumhur İttifakı'na davet ediyorum.

Oyunuzu verin şer oyunu bozun. Oyunuzu verin zilleti pişman edin."

