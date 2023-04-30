Bahçeli: Parlamenter sistem umutsuzluk, kriz, siyasi anlaşmazlık demektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim mitingi kapsamında Karabük'te konuştu.

İki hafta sonra yapılacak seçimlerin sağ duyu ile gerçekleşmesini dileyen Bahçeli, Millet İttifakı'na eleştirilerde bulundu ve "Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz." dedi.

Millet İttifakı'nın vaadleri arasında yer alan Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme ilişkin de "Parlamenter sistem umutsuzluk, kriz, siyasi anlaşmazlık demektir." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Zillet ittifakı zalimlerin oyun uşağıdır. Rurva atıdır. Bunlarda gelecek yoktur. Bunların sonu, sonucu yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile siyasi istikrar kurumsallaşmıştır. Zillet İttifakı solmuş sayfayı aralamanın peşinde." diye konuştu.

"İSTİKRARSIZLIK YILLARINA ÖZLEMDİR"

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

14 Mayıs'tan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. Yarısına geçeceğiz. Terör bitirmiş, enflasyonu düşürmüş, üretim, yatırım seferberliği ile yükselmiş Türkiye geleceğine hep beraber ulaşacağız. Türkiye, umutlar, huzur, milli birlik ve dayanışma hisarımızı güçlendireceğiz.



Varsın birileri iftira ve yalan rüzgarından medet umsun, hiç fark etmez hevesleri beyhudedir. Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz.

Kılıçdaroğlu’nun tek söylediği parlamenter sisteme geçmek. Parlamenter sistem umutsuzluk, kriz, siyasi anlaşmazlık demektir. Zillet ittifakı zalimlerin oyun uşağıdır. Rurva atıdır. Bunlarda gelecek yoktur. Bunların sonu, sonucu yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile siyasi istikrar kurumsallaşmıştır. Zillet İttifakı solmuş sayfayı aralamanın peşinde.

2023 ile birlikte cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci dönemine geçilmiş olacak. Ağızlarından düşürmedikleri sistem siyasi istikrarsızlık yıllarına özlemdir. Parlamenter miladını doldurmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hızlı karar almayı sağlamıştır.

Teröristleri yanına alanlar bölünme ve yıkım sevdalılarıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milletinin tercihidir. Tavrımız nettir.

