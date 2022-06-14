Bahçeli: Polise yumruk atanın TBMM'de yeri olamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sağanak yağışlar hayatı olumsuz şekilde etkilemiştir. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir. Hem Ankara hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi acınası bir aciziyetle seyretmiştir.

Meteorolojinin tüm uyarılarına rağmen hiçbir önlem alınmamıştır. Göz göre göre vatandaşlarımızı yüzüstü bırakmışlardır. Belediye yönetimleri bir kez daha sınıfta kalmışlardır.

Kar ve yağmur yağdıktan sonra yapılcak her şey boş bir müdahaledir. Hükümet, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin boşluğunu doldurmuştur.

Aşırı yağıştan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İtalya'da düşen helikopterde 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Vatandaşlarımızı allahtan rahmet, ailelerine ve Eczacıbaşı Holding'e başsağlığı diliyorum.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Hain terör saldırılarını lanetliyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kalırsak devlet biziz ölürsek cennet bizim diyen kahraman şehitlerimizin kanları yerde bırakılmayacaktır. Katillere hak ettikleri cezalar kesilecektir. Evlatlarımıza kast edenlerin hayatları zindan edilecektir.

Terörle mücadele kıran kırana devam edecek, bu melanetin kökü her zeminden sökülüp atılacaktır. İkinci bir tercihimiz görülemeyecektir. Türkiye'ye ihanet eden PKK'lı teröristlerden 3 ayaklı bir çıkış yolu vardır.

Terör saldırılarına önşartsız son verilmelidir. Silahlarıyla birlikte teslim olmalıdırlar. Haklarında verilecek hükme boyun eğip cezalarını çekmelidirler.

Terörle mücadele çok zor bir süreçtir. Görülen kanlı tablonun ardında üniformasız barbarlar vardır. PKK sadece PKK'dan ibaret değildir. Türk milletiyle kimlerin hesabı varsa terörizmin baronları, terör örgütlerinin ümit aşısı onlardır.

Türkiye'nin haklı sınır ötesi operasyonu an meselesiyken, ABD askerleriyle PKK/YPG'li teröristlerin beraberce poz vermeleri neyin mesajıdır? ABD'li askerlerin teröristlerle ne işi vardır? Mehmetlerimize silah sıkanlara, ihanet edenlere destek vermek insanlık onurunun neresiyle ve nasıl bağdaşacaktır? ABD pozisyonunu netleştirmek mecburiyetindedir: Bu ülke dost mudur, düşman mıdır?

Bizim endişelerimiz sadece İsveç ve Finlandiya ile ilgili değildir. ABD'nin teröristlerle can ciğer olmaları uygun değildir. Türk Devleti dostun da düşmanın da mert olmasını bekler. Türkiye'nin terörle mücadeleden geri dönüşü yoktur.

POLİSE YUMRUK ATAN VEKİLE TEPKİ

TBMM'de görev yapması zuldur. Böylesi bir küstahlığa hangi ülke ruhsat verir. İstanbul Kadıköy'de polise el kaldıran, diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde izinsiz şekilde pankart asmaya çalışırken polisle tartışan milletvekillerinin TBMM 'de yeri olamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalıdır.

Kılıçdaroğlu bu sessizliğini neye yoralım. Polise yumruk atanın yanında mısın karşısında mısın? Kadıköy'de polise yumruk atan çürümüşün arkasında duran bellidir ve bugünkü CHP yönetimidir. Kılıçdaroğlu'nun CHP, eski CHP değildir demesi boşuna değildir.

Zillet ittifakının üyesi Serok Ahmet'in Diyarbakır'da düzenlenen çalıştayında yaptığı konuşma, bu çalıştaya PKK ve FETÖ'cülerin katılımı bölücü bir provokasyondur. Serok PKK tezlerini savunacak kadar çukurlaşmıştır. Serok Ahmet Türkiye'nin başına sarılmış bela, siyasi kundakçıdır.

MEZHEP TARTIŞMASI

Kılıçdaroğlu'nun mezhebi, etnik kökeni bizim siyasi eleştirimizin dışındadır. Mutlaka saygı gösterilmelidir. Türk milletinin hiçbir ferdi ayrılamaz, tasnif edilemez. Kılıçdaroğlu'nun Alevilik inancına sahip olması onun için kayıp, handikap değildir.

Alevi İslam inancına sahip olan kardeşlerimiz bizim can beraberimizdir. Mezhep üzerinden fitne çıkarmaya heves edenler fitnenin çıbanbaşıdır.

Günlük hayatın zorluklarının farkındayız. Yoksulluk bir gün giderilir. Vatan elden giderse, millet bölünürse bunun dönüşü yoktur. Farklılıklarımız bizi gerginlik ve kutuplaşma taşımamalıdır. Enflasyon çıktığı gibi inecektir. Fitne, fücur enflasyonun önüne geçmek de boynumuzun borcudur.

9 Haziran'da adaylığını açıklayan Cumhurbaşkanı'mızı tebrik ediyorum, beraber başaracağımıza inanıyorum.

ATİNA İLE EGE ADALARI SORUNU

Ege'nin karşı kıyısında haksızlığı be ve hukuksuzluğu yol haritası yapan Yunanistan'a diyorum ki; aklını başına almayanın aklını almak bizim için çocuk oyuncağı. Ege'de gerginliği tırmandıran Yunanistan, ağır sonuçların altında ezilmekten kurtulamayacaktır.

Kimse gücümüzü denemeye kalkışmasın. İstanbul'daki köprüleri bombalamayı hayal edenler, Atina'nın başlarına yıkılmasını, Ege sularının ne kadar derin olduğunu göreceklerdir."