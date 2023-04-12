Bahçeli: Sanayi alt yapısı günden güne derinleşip çeşitleniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TCG Anadolu'nun hizmete alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünün Türkiye'nin atağa kalkışına sahne olacağının altını çizen Bahçeli, "Hiç kuşku yoktur ki Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü Türkiye’nin atağa kalkışına, geleceği kucaklayarak güçlü atılımlar yapmasına sahne olacaktır." dedi.



"Ülkemiz kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, çağın teknolojik imkanlarını kullanabilen zirvedeki ilk 10 ülkeden birisi haline terfi etmiştir." ifadesini kullanan Bahçeli, sanayi alt yapısının günden güne çeşitlendiğini ifade etti.

14 MAYIS MESAJI

Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunurken "14 Mayıs seçimleri dikkate alındığında, birinci beş yılı muazzam kazanımlarla geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ikinci beş yıllık döneme de mührünü vurmalıdır." dedi.

"YIKIM VE YOZLAŞMANIN EGEMENLİĞİ İÇİN HAREKETE GEÇMİŞLERDİR"

Bahçeli; HDP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile Sol Parti arasındaki ittifakı da eleştirdi.



"HDP’nin kayyumu olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisiyle, Sol Parti’nin ve Türkiye İşçi Partisi’nin ahlaksızca propagandası yapılan sözde diktatörlük ve tek adam rejiminde seçimlere katılabilmesi olacak şey değildir." diyen MHP lideri, "Bunlar Türkiye’nin karşısında mevzilenmişler, yıkım ve yozlaşmanın egemenliği için harekete geçmişlerdir." dedi.