Bahçeli, Sarallar ve Şahinler aileleri ile buluştu. "Tarihi bir kucaklaşma"

MHP 'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşme, “tarihi bir kucaklaşma ve buluşma” olarak nitelendirildi.



Paylaşımda, "Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler." ifadeleri kullanıldı.



Paylaşımda görüşmeye ilişkin görüntülere de yer verildi.



Sarallar ve Şahinler grupları arasında 20 yıldan fazladır süren bir husumet bulunuyordu.