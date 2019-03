Son dakika haberi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarını değerlendirdi.



31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarının ortaya çıktığını belirten Bahçeli, ülkenin, tarihi bir süreçten geçtiğini, iç ve dış mihrakların her türlü tuzak ve tezgahına rağmen demokratik seviyesinin yüksekliğini tekrar gösterdiğini bildirdi.



Oyunların boşa çıkarıldığına vurgu yapan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Seçime katılımın yüksek çıkması, milletimizin gelecek haklarına güçlü şekilde sahip çıktığının en bariz kanıtlarından birisi olmuştur. Milli irade hamdolsun tecelli etmiş, hükmünü vermiştir. Vatandaşlarımız herhangi bir baskı ve engellemeye maruz kalmadan hür iradeleriyle oylarını kullanmışlardır. Bilhassa ifade etmek isterim ki sandıktan çıkan sonuçlara saygı ve riayetimiz tartışma götürmez bir gerçektir. Demokrasiye bağlılığımız, milletimizin tercihine hürmetimiz açıktır. Türkiye nasıl bir demokratik olgunluğa sahip olduğunu bir kez daha ispat, bir kere daha işaret, yeniden ilan etmiştir."



Bahçeli, seçimlerin bazı müessif olayların haricinde genel olarak sakin ve huzurlu geçtiğini, meşruiyetine gölge düşürecek vahim olaylar yaşanmadığını kaydetti.



"Malatya'nın Pütürge ilçesinde muhtar seçimi kapsamında vuku bulan ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sandık başındaki kavgadan" derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden Bahçeli, "Bu vesileyle Malatya Pütürge'de hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Saadet Partisi camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.



''SEÇİMLERE CUMHUR İTTİFAKI'NIN RUHU MÜHRÜNÜ VURDU"



"31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı’nın ruhu, Türk milletinin istiklal özlemleri ve istikbal umutları mührünü vurmuştur" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:



"Cumhurun karşısında tesis edilen çok aktörlü kirli cephe yerli ve yabancı iş birlikçileri kanalıyla sonuç almaya çalışsa da başarısızlığa mahkum edilmiştir. 31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, ülkemizin zaaf ve zayıflığa düşmesini bekleyenleri bertaraf etmiştir. Cumhur İttifakı'nın milli beka çağrısı doğudan batıya, kuzeyden güneye aziz milletimiz tarafından hem duyulmuş, hem benimsenmiş, hem de takdir ve tasdik edilmiştir. Türk milleti engin sağduyusunu göstermiş, bekasına ve birliğine muazzam şekilde destek vermiştir. Cumhur İttifakı hedeflerine çok şükür ulaşmıştır."



Ortaya çıkan tablonun Türkiye açısından ümit ve heyecan verici bir gelişme olduğunu belirten Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin kazananının Türk milleti ve bütün Türkiye olduğunu vurguladı.



Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Cumhurun mesajı çok şükür kabul görmüştür. Türkiye üzerinde karanlık hesapları olan mihraklar bu seçimlerde kaybetmiştir. Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, bozguncu çevreler, terör örgütleri, terörist emeller milletimizin muazzam iradesi karşısında çaresiz kalmışlar, hak ettikleri cevabı almışlardır.



Bu seçimleri intikam vasıtası görenler, haktan yana görünüp de batıla hizmet edenler mağlup ve mahcup olmuşlardır. Türkiye'ye tehdit sökmeyeceği aleni şekilde anlaşılmış, bununla birlikte teyit edilmiştir. Bekamız üzerinde kumar oynayan, bekamıza hançer sallayan, bekamızı hafife alanlar kuşkusuz yanıldıkları gibi yanlışa düştüklerini de anlamak zorunda kalacaklardır."



"ÇETREFİLLEŞEN ULUSLARARASI İLİŞKİLERE TİTİZLİKLE ODAKLANMAK HAYATİ ÖNEMDEDİR"



Seçimin artık geride kaldığını, Türkiye'nin umutlarını tazelediğini ifade eden Bahçeli, "Ülke ve millet olarak dikkatle önümüze bakmak, ağırlaşan sosyal ve ekonomik meselelerle birlikte çetrefilleşen uluslararası ilişkilere titizlikle odaklanmak hayati önemdedir" diye konuştu.



Bahçeli, Türkiye'nin kaybedecek vaktinin olmadığını söyleyerek, ülkenin kutuplaşarak mesafe almasının da düşünülemeyeceğini belirtti.



Siyaset kurumu ve siyasi aktörler açısından sağduyunun, ortak aklın, milli birliği güçlendirecek söylem ve siyaset üslubunun öne çıkmasının başlıca gündem olması gerektiğine dikkati çeken Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:



"Bunun yanında Cumhuriyetin yüzüncü yıldönümüne müreffeh, muasır, gelişmiş ve güçlenmiş bir ülke olarak girmek milli bir hedeftir. Bu hedefin gerçekleşmesi konusunda tarihe ve gelecek nesillere karşı hem vefa hem de gönül borcumuz vardır. 2023'ün lider ülke Türkiye'sinin inşa ve ihyasında herkese düşen ertelenemez ve mühim düzeyde sorumluluklar bulunmaktadır. Bilinmelidir ki aziz milletimiz bekası üzerinde ne kadar hassas olduğunu göstermiştir."



"SİYASİ GERİLİMDEN HİÇ KİMSE KAZANÇLI ÇIKAMAYACAKTIR"



Sandıktan çıkan tarihi sonucun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke ve kurumlarıyla tesciline, parlak geleceğin planlanıp kavranmasına ileri düzeyde katkı sağladığını belirten Bahçeli, büyük ölçüde, yeni hükümet sistemine müzahir yerel yönetimlerin tezahürünün ise büyük bir kazanım olduğunu kaydetti.



Bahçeli, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında herhangi bir çatışma ve çelişme yaşanmayacak olmasının ülkenin ufkunu aydınlattığını, belirsizliklerin koyu sisini dağıttığını dile getirerek, şöyle konuştu:



"CHP ve ittifak ortaklarından seçilen belediye başkanlarının sorumlu, şuurlu ve dengeli hareket ederek yeni sistemin doğasına uygun çalışmaları başlıca temennimdir. Siyasi gerilim ve çatışmadan hiç kimse kazançlı çıkamayacaktır. Küresel ve bölgesel sorunların çok ciddi boyutlara tırmandığı bugünkü zaman diliminde birlik ve kardeşlik hukukunun kökleşmesi, aynı zamanda yaygınlaşması ülkemizin geleceğine muhterem bir hizmet olacaktır. Ayrılıkta hayır yoktur, cepheleşmede huzur yoktur. Türk milleti gelecekteki beş yıl boyunca büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemiş, bu çerçevede konu kapanmıştır."



Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin Haziran 2023'te yapılacağını anımsatan Bahçeli, "Ülke gündeminden seçim konusu tamamen kalkmıştır. İstikrar temellenmiş, Türkiye'nin önü açılmıştır" şeklinde konuştu.



"TÜRK MİLLETİ KRİZ SİYASETİNE GEÇİT VERMEMİŞTİR"



Parti olarak milletin verdiği mesajları enine boyuna analiz edip yorumlayacaklarını ifade eden Bahçeli, "Bilinmelidir ki Türk milleti kriz siyasetine geçit vermemiştir. Türk milleti kaos diline müsaade etmemiştir. İnanıyorum ki 31 Mart seçimlerine katılan her siyasi parti kendi payına düşen hisseyi alacak, lazım gelen ders ve sonuçları mutlaka çıkaracaktır" dedi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın ve MHP'nin adaylarına oy veren vatandaşlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Terör örgütlerinin tasallut ve tahriklerini reddeden, istismar ve yalanlara sırtlarını dönen Kürt kökenli kardeşlerimize onurlu duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir kampanya dönemine imza atan, adeta gece gündüz çalışan sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Adanmış ve inanmış bir vicdanla, dürüst ve samimi bir mizaçla üstlendikleri kutlu görevleri insanüstü bir gayretle yerine getiren, Cumhur İttifakı'nın ve üç hilalin onurunu bayraklaştıran aziz dava arkadaşlarımla iftihar ediyor, hepsini yürekten tebrik ediyorum. Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi kutluyor, başarılar diliyorum. Cumhur İttifakı’nı tercih eden milletimin her güzel insanına gönül dolusu selam ve hürmetlerimi iletiyorum."



"CUMHUR İTTİFAKI'NIN KARARLI BİR ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDECEĞİNİ HERKES BİLMELİDİR"



Bahçeli, "Seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, Yenikapı ruhunun ve Cumhur İttifakı’nın kararlı, yürekli ve inançlı şekilde yoluna devam edeceğini herkes bilmelidir. Unutulmasın ki her şey Türkiye içindir" ifadesini kullandı.



Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin demokrasinin zaferi, bizatihi "cumhur"un zafer tacı olduğunu söyleyerek şöyle dedi:



"Tehditler ne kadar fazla olursa olsun, büyük Türkiye ülküsünün önünde hiçbir güç duramayacaktır. Türkiye düşmanlarına ve terör örgütlerine karşı milli bir kenetlenme ruhuyla karşı durulacak, gelecek Türk milletinin olacaktır. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ülkemize, milletimize, demokrasimize, milli beka ve birliğimize hayırlı uğurlu olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Türkiye’nin ehline emanet edilmesinden bahtiyarlık duyuyorum."



SORULARI YANITLADI



MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesinin olup olmadığına ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da yaptığı açıklamadan sonra Ankara'ya dönüşü öncesinde bir telefon görüşmesi olmuştur. Çalışmalar sebebiyle MHP'ye gönül vermiş arkadaşlarımızı tebrik etmişlerdir" ifadesini kullandı.



İstanbul'da AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasında başa baş bir mücadelenin yaşandığının hatırlatılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Bahçeli, sonuçları takip ettiklerini, kazanmak için bir oy fazla almanın yeterli olduğunu kaydetti.



Ankara'da CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın seçim sonuçlarına göre önde göründüğünün hatırlatılmasının ardından Bahçeli, televizyondaki rakamların böyle gösterdiğini, YSK'nın ne zaman karar vereceğinin bilinmediğini, durumu yakından takip ettiklerini söyledi.



ADANA VE MERSİN'İN SEÇİM SONUÇLARI



Bahçeli, Adana ve Mersin'deki seçim sonuçlarına ilişkin bir soruya cevap verirken de şunları söyledi:



"Bugün için basın yoluyla kamuoyuna intikal etmiş olan bilgiler ışığında, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını kazanmadığımız ifade edilmektedir. Henüz daha sonuçlar tam netleşmemiştir. Bu arada bir konuya da dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye'de daha evvel de HDP'nin aday çıkarmadığı illerde bugün CHP ve İYİ Parti'nin seçim sonuçlarını birlikte değerlendirerek zafere ulaştıklarını ilan etmişlerdir. O olayları da yakinen takip ediyoruz. Gelecekte çok daha farklı sonuçlar, neler olabilir hep beraber göreceğiz."



MHP'nin Türkiye genelinde 9 yeni belediye başkanlığını kazandığının ifade edilmesi üzerine Bahçeli, "Bu seçim sonuçlarını 2014 yılıyla karşılaştırdığınızda önemli bir bereketimiz olduğunu ifade etmek isterim. Kesin sonuçlar netleştiği zaman hangi ilde, ilçede, beldede ne kadar oy aldığımızı, bunların dışında 30 büyükşehir ve ona paralel olarak eklemlenen Cumhur İttifakı sonuçlarını da değerlendirdiğimizde çok daha farklı bir tablo ortaya çıkacaktır. Şimdi herkes kazandığını söylemektedir. Herkesin kazandığını söylemesi Türkiye için bir kazançtır. Demek ki siyaseten mağlup olan yok bu ülkede" değerlendirmesinde bulundu.



Bugün taktığı kravatın çok konuşulduğunun ve özel bir anlamının olup olmadığının sorulmasının ardından Bahçeli, soruyu soran gazeteciye kendisinin de kravatının çok güzel olduğunu, şimdi meselenin kravat olmadığını söyledi.



Bahçeli, seçim sonuçlarını genel merkezden takip eden partililere de teşekkür ederek, "Ankara'da üç önemli ilçemizi kazandınız. Çok sayıda Cumhur İttifakı'nın kapsamına giren ilçeleri kazandınız. İnşallah ileriki günlerde çok daha güzel başarılar elde edersiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

