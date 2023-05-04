Bahçeli: Seçimler kucaklaşmayla kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarına katıldı.

Aydın'da konuşan Bahçeli, seçimlerin saygı, sağduyu için gerçekleşmesini dileyerek 14 Mayıs seçimlerinin demokrasi ve siyasi tarihin kilit taşı olduğunu ifade etti.

Öte yandan Bahçeli, Millet İttifakı ve CHP Genel Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde de bulundu.

"KUCAKLAŞMA VE KUTUPLAŞMAYA SAHNE OLACAKTIR"

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Aydınlı kardeşlerim söz sizin karar sizin irade sizin sıra hepinizin. Sizlere güveniyorum. Hepinize inanıyorum. Aydın'ın tarihinde karanlık noktalar asla olmayacaktır. Türkiye iradesi Aydın'da kök salmıştır.

Hayalleri gerçeğe dönüşürmek için aziz milletim sıra sende. İnancımız budur. İddiamız budur. İrademiz budur.

14 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak seçimlere hazır mısınız? Sandığa gidecek misiniz? Bir oyunuzu MHP'ye bir oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a verecek misiniz?

14 Mayıs seçimleri demokrasi ve siyasi tarihimizin kilit taşıdır. Bu seçimler kucaklaşmayla kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır.

TERÖR TEPKİSİ

Askerlerimizi şehit edenler Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Yavrularımızı yetim bırakan katilller CHP ve İYİ Parti ile yanak yanağa vermişlerdir. CHP'ye ve İYİ Parti'ye verilecek her oy Türkiye'nin önünü kesecek.

Kandil'e yuvalanan teröristler CHP'ye, İYİ Parti'ye destek açıklaması yapmaktadır. CHP'li bir yönetici buna tepki göstermemiştir. Nevşehir'de yalandan gözyaşı döken İYİ Parti başkanında itiraz duyulmamıştır. HDP'nin bir eş başkanı Aydın'da konuşmuş. Terörist arkadaşlarının serbest kalması için rezil talebi dillendirmiş. Hani HDP ile birlikte yürümüyorlardı, bunlar yalancıdır, namerttir. YSP demek CHP ve İYİ Parti demektir. PKK hepsini kafese almıştır. Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek.



Karşımızdaki bu tablo zillet midir? Bu güzel Aydın zillete düşmez, ihanete geçit vermez. Soruyorum sizlere bizimle beraber misiniz? Birlikte yürüyecek miyiz. MHP'ye evet mi. Cumhur İttifakı'na evet mi? Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları Türkiye'nin karşısında, biz yanındayız. TOGG'un karşısında, biz yanındayız. HÜRKUŞ'un, Kaan'ın karşısında, biz yanındayız. Bayraktar şirketinin, Kızılelma'nın karşısındayız biz yanındayız.

Zillet İttifakı'na asla boyun eğmeyeceğiz.