Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



- "Her kapıyı çalacağız. Her vatandaşımızı dinleyeceğiz. MHP ve Cumhur İttifakı'nın hedeflerini açıklayacağız. Biz varız, her zaman milletimizin yanında ve hizmetindeyiz.



- Çağımızın en büyük sorunu sürekli tırmanan çatışmalardır. Madem ateşkes kırılgan değildir o halde 20 günde 254 Filistinlinin kanını döken deccal ülkenin saldırıları nasıl izah edilecektir. İsrail'in ateşkes kararını paravan gibi kullanarak saldırganlığı ikiyüzlülüktür.



ABD BÜYÜKELÇİSİ BARRACK'A TEPKİ



- ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Türkiye ile İsrail arasında Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar işbirliği göreceksiniz beyanatı görev yaptığı ülkeye politik rota çizme densizliğidir. Ülkemizde görev yapan dış misyon görevlilerinin yerini yurdunu bilmesi lazımdır. Had ve hudut aşımına asla girmemeleri asıldır.



"MİLLİ BİRLİĞİ KIYAMETE KADAR SÜRDÜRMENİN KARARLIĞINDAYIZ"



- Bizim zehirle işimiz yok, balın peşindeyiz. Biz milli birlik ve beraberliği kıyamete kadar sürdürmenin kararlığındayız. Hayat ve siyaset, adeta kafa karıştıran ters akıntılarla dolu bir denizdir. Yorulan, korkan, kaçan değil, sorunlara meydan okuyan, cesaretle yalçın kaya gibi duracağız.



"ÇİRKEFLEŞMELERİ BEKLENEN BİR DURUM"



- Kalıcı barışı sağlamanın amacındayız. Terörsüz Türkiye hedefini sabote etme çabaları bizim nazarımızda yok hükmündedir. Terörsüz Türkiye seferini durduracağını sananların üzerinde durdukları zemin kaydıkça daha çirkefleşmeleri beklenen bir durumdur.



- Fesat zihniyeti hortlak gibi dolaşmaya başlamış, terörü geçim kapısı gibi telakki ettiklerini teyit etmişlerdir.



"OK YAYDAN ÇIKMIŞTIR"



- Ok yaydan çıkmış, kutlu hedefe kilitlenmiştir. Terörsüz Türkiye barış içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. TBMM'de kutulan komisyon çalışmalarının sonuna gelmiştir. Elbette PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılalıdır. İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarmanın arayışında olan bazı medya kuruluşlarının sözde uzmanların nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz.

"KOMİSYONUN İMRALI'YA GİTMESİ SÜRECİ HIZLANDIRIR"

- Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır.

"İTTİFAKTA ÇATLAK YOK"

- MHP ile Cumhur İttifakı arasında görüş ayrılığı yok. Çatlak var demekten bıkmadılar. Biz çeliğe su verdikçe, vatan ve millet aşkında tek yürek oldukça CHP'den, yarım porsiyon aydınlardan, yorumculara, bir kısım köşe yazarlarıyla papatya falı açıyorlar.

- 29 Ekim tarihinde Anıtkabir'e niye gitmemişim, resepsiyonu neden protesto etmişim... Kıbrıs konusunda derin anlaşmazlık varmış. Yok öyleymiş, yok böyleymiş. Geçiniz beyler, geçiniz. Yine ters köşeye yattılar. Zahmet olmazsa sahte ve kaotik görüşlerinizi Cibali Karakolu'na gidip anlatın. Sülün Osman hayatta olsaydı bu kadarına pes diyerek, terk-i diyar eylerdi.

- 29 Ekim'de Anıtkabir'e gitmememizin nedeni insani bir halden kaynaklanmış olamaz mı? Bundan dolayı belki de turnusol kağıdı gibi kimin kiminle iş çevireceğini ne söyleyeceğini, kafasının içindekilerin deşifresi için bir imtihan vesilesi olarak görmüş ve düşünmüş olamaz mıyız?"