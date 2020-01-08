Bahçeli: Siyasetteki FETÖ kalıntıları temizlenmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ ile mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKGÜN gazetesine konuşan Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağı ile mücadelenin önemine dikkat çekti.



''Devleti bu çeteden arındırırken, siyaset kurumunun da bu illetten temizlenmesi elzemdir" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Zira siyaset ayağındaki mücadele zaafı devlete sızma girişimlerine fırsat tanımaktadır. Siyasetteki FETÖ kalıntılarının temizlenerek Türkiye'nin önünün tam olarak aydınlanması önümüzdeki süreçte en önemli beklentimizdir.''

MHP lideri FETÖ'nün TSK, yargı, emniyet, basın, üniversiteler ve siyasi partilere hakimiyet kurmaya çalıştığını söyledi. Başarı için FETÖ'nün tüm alanlardan temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

''FETÖ temizlendikçe TSK, emniyet ve jandarmanın etkinliği artmış, üst üste önemli sınır ötesi harekatlar yapılmış, sınırlarımızın içinde ve dışında terörle mücadelede destan yazılmaya başlanmıştır. Yapılan mücadelenin kesin başarıya ulaşması için bu sekiz ayağın tamamına ilişkin etkili mücadelenin ortaya konulması kaçınılmazdır.''