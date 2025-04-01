Bahçeli: Sokak çağrıları masum değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Türkgün gazetesine açıklamalarda bulunan Bahçeli, muhalefetin sokak çağrılarına tepki gösterdi ve "Türkiye’de sokak olayları yaşandı ve geçmişin acı tecrübeleri de henüz unutulmadı. Yaşanan sokak olaylarının sosyal maliyeti hem devrimciler hem de ülkücüler açısından çok yüksek oldu." dedi.



"Bunların sonucunda Türkiye’ye ödetilen ekonomik, sosyal ve siyasi bedel milletimizin hafıza kayıtlarındadır." diye konuşan Bahçeli, sokakların çare olmadığını sözlerine ekledi.



Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:



"Şayet sokağa davet edilenlerin karşısına 15 Temmuz’da olduğu gibi başkaları dikilirse kaçınılmaz çatışma nasıl önlenecek, olayların önüne nasıl geçilecektir?



Sokak çağrısı yapan provokatörler acaba o vakit ortada bulunacaklar mı yoksa çoktan ülkeyi terk etmiş mi olacaklar. Bunlar, aynı zamanda da Türkiye’de tek adam rejimi olduğuyla yatıp kalkanlardır.Rejim değişti yalanını söylemeye devam edenlerdir. Demokratik seçimleri, milli iradeyi yok sayanlardır. Milletin desteğini almaya çalışmak yerine sokaklardan hareketle anti demokratik süreçlerden medet umanlardır."

"MİLLETİN YÜZDE 52'SİNİN OYUNU ALAN ERDOĞAN TEK ADAM OLARAK İFADE EDİLEMEZ"

"Tek adam" söylemlerine de tepki gösteren Bahçeli, "Tek adam olan yerde seçim olmaz. Demokrasiden eser bulunmaz. Milletin yüzde 52’sinin oyunu alarak seçilen Cumhurbaşkanı, tek adam olarak ifade edilemez." dedi.