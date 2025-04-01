Bahçeli: Sokak çağrıları masum değildir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sokak çağrılarına masum olmadığını dile getirip "Türkiye tehlikeli bir sürece sokulmaya çalışıyor." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkgün gazetesine açıklamalarda bulunan Bahçeli, muhalefetin sokak çağrılarına tepki gösterdi ve "Türkiye’de sokak olayları yaşandı ve geçmişin acı tecrübeleri de henüz unutulmadı. Yaşanan sokak olaylarının sosyal maliyeti hem devrimciler hem de ülkücüler açısından çok yüksek oldu." dedi.
"Bunların sonucunda Türkiye’ye ödetilen ekonomik, sosyal ve siyasi bedel milletimizin hafıza kayıtlarındadır." diye konuşan Bahçeli, sokakların çare olmadığını sözlerine ekledi.
Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:
"Şayet sokağa davet edilenlerin karşısına 15 Temmuz’da olduğu gibi başkaları dikilirse kaçınılmaz çatışma nasıl önlenecek, olayların önüne nasıl geçilecektir?
Sokak çağrısı yapan provokatörler acaba o vakit ortada bulunacaklar mı yoksa çoktan ülkeyi terk etmiş mi olacaklar. Bunlar, aynı zamanda da Türkiye’de tek adam rejimi olduğuyla yatıp kalkanlardır.Rejim değişti yalanını söylemeye devam edenlerdir. Demokratik seçimleri, milli iradeyi yok sayanlardır. Milletin desteğini almaya çalışmak yerine sokaklardan hareketle anti demokratik süreçlerden medet umanlardır."
"MİLLETİN YÜZDE 52'SİNİN OYUNU ALAN ERDOĞAN TEK ADAM OLARAK İFADE EDİLEMEZ"
"Tek adam" söylemlerine de tepki gösteren Bahçeli, "Tek adam olan yerde seçim olmaz. Demokrasiden eser bulunmaz. Milletin yüzde 52’sinin oyunu alarak seçilen Cumhurbaşkanı, tek adam olarak ifade edilemez." dedi.
MİLLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA EVRESİ
"Türkiye, darbelerin ceremesini çok çekmiş, acı ve ağır faturalarına katlanmak durumunda kalmıştır." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Demokrasi dışı müdahaleler, her defasında yıkım getirmiş, Türkiye’yi hedeflerinden uzaklaştırmış, on yıllarımızı kaybettirmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, Cumhuriyet tarihimizin üçüncü ve ilelebet var olmasını temenni ettiğimiz millî birlik ve dayanışma evresidir." diye konuştu.
Güçlü devlet, güçlü yönetim, demokratik istikrar gayeleri yeni sistemin ana omurgası olduğuna da dikkat çeken MHP lider, "Yasama, yürütme ve yargı organlarının kendi içinde daha güçlü, daha bağımsız, denge ve denetleme mekanizmalarının etkin çalıştığı bir yapıya kavuşması bu sistemin taşıyıcı kolonlarıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, Türkiye’nin önünü açmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
BOYKOTA TEPKİ
CHP'nin boykot çağrılarına da tepki gösteren Bahçeli, "Karanlık döneme özlem duyan bedel ödemeye hazır olmalı." dedi.
"SİYASİ İKBALİNİ ŞİDDETE BAĞLAYANLARI UYARIYORUM"
"Başta CHP olmak üzere cepheleşmeden medet uman siyasi partileri, televizyon sahiplerini, yorumcuları, siyasi ikbalini sokakların şiddetine bağlamış olan düşkünleri uyarıyorum." diyerek tepki gösteren Bahçeli, "Demokrasi dışı arayışlara girişenler bedelini ödemeye de hazır olmalıdır." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, "Kim olursa olsun emperyalizme uşaklık edenler bu topraklarda yeşeremeyecektir." dedi.
Terör, sabotaj, provokasyon, isyan ve benzeri düşünce sahipleri emellerine ulaşamayacağına işaret eden Bahçeli, "Türkiye’nin huzur iklimini bozmak isteyenler asla başaramayacaktır. Türkiye’nin önemli bir şansı olarak gördüğümüz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ve Cumhur İttifakına inançla sahip çıkıyoruz." açıklamasında bulundu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Devlet Bahçeli