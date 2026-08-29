Bahçeli: Son söz Türk milletinindir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

İstiklal Harbi’nin bütün askeri kudretinin genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, topyekûn ayağa kalkan milli seferberlik ruhuyla çelikleştiğine işaret eden Bahçeli, "Sakarya’da yirmi iki gün ve gece boyunca kanla tutulan hat, yedi düvelin sırtını sıvazladığı Yunan taarruzunun belini kırmış; asırlardır ağır bedellerle sınanan Türk milletinin istikbali, istiklal istikametinde yeniden şahlanmıştır." dedi.

Türk'ün hesabının henüz kapanmadığına da işaret eden MHP lideri, "Ordunun noksanları tamamlanmış, milletin kıt imkanları aynı hedef uğruna seferber edilmiş, düşmanın kökünü Anadolu’dan sökecek nihai zaferin saati, sabır ve sebatla beklenmiştir." açıklamasında bulundu.

"İKİ ASIRLIK HESAP"

30 Ağustos’ta Dumlupınar'ın, iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüştüğünü ifade eden Bahçeli, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın sevk ve idaresindeki kahraman Türk ordusu; piyadenin süngüsü, topçunun ateşi, süvarinin yıldırım misali sürati ve Mehmetçiğin ölümden sakınmayan imanıyla emperyalist hesapların piyonlarını tarumar etmiş; Karlofça’dan Balkan Harplerine kadar biriken hicranın, Mondros’un hüsranının, Sevr’in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar’da verilmiştir.

Türk ordusu zaferin ardından durmamış; 9 Eylül’de İzmir’e vardığında Anadolu’ya sokulan müstevli, başladığı yerde denize dökülmüştür."

"SON SÖZ TÜRK MİLLETİNİNDİR"

Kocatepe'de alınan kararın, Dumlupınar'da verilen hükmün, İzmir'de bulunan hakikatin belli olduğunu dile getiren Bahçeli, "Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir." dedi.

Bahçeli, açıklamasının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi’ne omuz veren kahraman silah arkadaşlarına, şehitlere ve gazilere rahmet diledi.