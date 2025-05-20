Bahçeli, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.

Bahçeli, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kutladı

MHP Genel Başkanı , Trendyol 'de şampiyonluğunu ilan eden 'ı kutladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2024-2025 Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 25'inci defa şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübünü, yeşil sahada ter döken futbolcuları, teknik kadroyu, elbette coşku ve heyecan içinde takımlarını kesintisiz şekilde destekleyen taraftarları gönülden kutluyorum. Şampiyon Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."

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