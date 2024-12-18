Bahçeli, Suriye'den gelen heyeti kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'den gelen heyetle görüştü.

Bahçeli, Suriye'den gelen heyeti kabul etti

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Sayın Genel Başkanımız 'yi ikinci kez ziyaret ederek, bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular ve Sayın Genel Başkanımızın hayır dualarını aldılar." ifadesi kullanıldı.

Bahçeli, Suriye'den gelen heyeti kabul etti - 1
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