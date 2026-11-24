MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , partisinin grup toplantısında konuştu.

Sözlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün önemline ilişkin konuşarak başlayan Bahçeli, “Saygı ve hürmet duymak vefa borcudur. Öğretmene vefa emeğine saygı duymaktır.” dedi. Gençlere de seslenen Bahçeli, “Ülkenin mimarı olmak için çalışın.” ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, “Devlet politikasıdır, yol haritası bellidir. Kavgayı değil, barışı savunuyoruz. Bin yıllık kardeşliği daha da güçlendireceğiz. Terörsüz Türkiye emelimiz barışı pekiştirmektir.” diye konuştu.

Terörün emperyalizmin maşası olduğunu da sözlerine ekleyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye'nin ilk eşiği iç cepheyi tahkim etmektir. İkinci eşiği terörsüz bölgedir. Terör örgütünün barınma alanlarını boşaltması önemli. Geçilen her aşama, hedefe daha fazla yaklaşmamızı sağlıyor ve bütün bölge için umut dolu geleceğin işaretleri belirginleşiyor."

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

"Yurttaşlarına vatandaşlık bilinci kazandırmak zorunda en önemli görevi inşa ederler. Bir ülkenin geleceğinin mimarı öğretmenlerdir. Yeni nesillerin daha nitelikli ve donanımlı olmaları da onu yetiştiren öğretmenin niteliğiyle doğru orantılıdır. Öğretmenler değerli rehberlerdir. Öğretmenlerimiz, hayatımızdaki tüm başarılarımızın arkasındaki güç olmuştur. Saygı ve hürmet duymak vefa borcudur. Öğretmene vefa emeğine saygı duymaktır.

Bir ülkede kaynakların dağıtımı ne kadar adil olursa o kadar fazla büyüme sağlanır. Bunun için kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği yönünden sunmak zorunluluktur. Bu toprakların en büyük gücü gençlerdir. Ülkenin mimarı olmak için çalışın.

3Y FORMÜLÜ

Yağmuru arınma, yenilenme, bolluk ve bereket kavramlarıyla ilişkilendirdiğimiz stratejinin temelinde yürütme, yasama ve yargıyı kapsayan 3Y yaklaşımını açıkladı. Bununla beraber 7 başlık halinde ülkemizdeki meselelere dikkat çektik.

Adaletin tesisi çok temel bir meseledir. Kurallar herkese eşit uygulanmalı. Hukuk devletinde adaletin kurumsallaşması, toplumun ve bireylerin geleceklerini güvenle planlamalarını sağlayacak, toplumsal barış ve devlete güveni arttıracaktır. Eğer toplumun adalete olan güvenini sağlam şekilde ayakta tutarsak daha sağlam adımlarla yürürüz.

Her zaman hukuk devletinin yanında olduk. Adaletin tesisi temel mesele. Siyaset kurumu olarak bize düşen hukukun ve adaletin peşinde olmaktır. Hak ve hakikati savunmak en büyük sorumluluğumuzdur. Mazlumun hakkına kim el uzatırsa uzatsın zülfikar gibi boynuna ineceğiz. Adaletin olduğu yerde yoksulluk olmaz. Yoksulluk çok yönlü bir meseledir. Bir yerde yoksulluk varsa siyasetçilerin doğru kararları alması konusunda ciddi sorumluluk yükler. Yoksulluğu ortadan kaldırmak için projeler geliştirmek sürdürülebilir çözümler üretmek durumundayız. Kim ki içinde bulunduğu ortamı istismar eder, yolsuzluğun derinleşmesine yol açarsa karşısında bizi bulur. Bizim nazarımızda yoksulluk kader değil adalet ve dayanışmayla aşılacak bir insanlık sınavıdır.

“YOLSUZLUĞA MÜSAMAHA GÖSTERME NİYETİNDE DEĞİLİZ”

Yolsuzluğu ortadan kaldırmanın en önemli eşiklerinden birisi de yolsuzlukla mücadele etmektir. Bir görevin gerektirdiği temel davranış standartlarının ve hükümlülüklerinin her türlü ihlali de yolsuzluktur. Siyasette yolsuzluk baş gösterdiğinde ilk yara alan husus güven olur. İster bakan olsun ister belediye başkanı bu bakımdan yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterme niyetinde değiliz. Milletin malına uzanan el nereden gelirse gelsin onu kırmaya muktediriz.

Orta sınıfın erimesi sorundur. Buna göre tedbirler üretmek zorunluluktur. Sorun ne ise teşhisini, tedavisini biz yapacağız.

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VARDIR”

Basın, etik ilkeleri ihlal etmemeli. Basın bildirirken objektif olmalıdır. Basın özgürlüğü vardır ve bunun sınırları bellidir. Etik ilkeler göz ardı edilmemelidir.

Bazı basın kuruluşlarında millet ve devlet aleyhtarlığı gözle görülür hal almıştır. Basın özgürlüğünü önemsiyoruz. Bunlar bizim için çok değerlidir. Her meselemizde olduğu gibi basında çıkan olumsuzluklara dikkat çekmek de sorumluluğumuzdur. Gerçek gazeteci, kalemini menfaatlerin değil milletin ve hakikatin emrine veren bir kişidir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Cumhur İttifakı Türkiye'nin itici gücü oldu. Aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir.

Siyaset temel bir toplumsal kurumdur. Siyaset kurumunda da ortak sorumluluklar gerektirdiği zamanlar şartlar vardır. İstikrarı hedefleyen ve öngörülebilir politikalar geliştirerek devlet ve millet adına sağduyulu karara imza atacak siyasetçilere ihtiyacımız her zaman olduğundan daha fazladır.

Terör emperyalizmin maşasıdır. Biz terörsüz Türkiye dedikçe emperyalizmin değirmenine su taşımakta, yelkenine su olmaktadır. Bu büyük sorumluluk konusunda çelişkiye düşmemeliyiz. konunun önemini anlamak ve bunun devlet politikasının olduğunu kavramak gerekir. Devlet politikasıdır, yol haritası bellidir. Kavgayı değil, barışı savunuyoruz. Bin yıllık kardeşliği daha da güçlendireceğiz. Terörsüz Türkiye emelimiz barışı pekiştirmektir.

Terörsüz Türkiye'nin ilk eşiği iç cepheyi tahkim etmektir. İkinci eşiği terörsüz bölgedir.

Terör örgütünün barınma alanlarını boşaltması önemli. Geçilen her aşama, hedefe daha fazla yaklaşmamızı sağlıyor ve bütün bölge için umut dolu geleceğin işaretleri belirginleşiyor.

Ne Türk'ün düşmanı Kürt, ne de alevinin düşmanı sünnidir. Olmamalıyız, olmayacağız. Biz hep beraber Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz. Temel toplumsal meselelerin yükünü omuzlarında hissetmeyen siyasetçi sadece sorun konuşur, çözüm konuşamaz. Çünkü ona dair vicdanı gelişmemiştir."