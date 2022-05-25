Bahçeli: Terörün arkasında duran teröristtir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröre destek verenleri terörist olarak nitelendirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bahçeli, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 5 askerin şehit olmasına değindi.



Şehit askerler için Allahtan rahmet ailelerine de başsağlığı dileğinde bulunan Bahçeli, terörle mücadeleye yönelik mesajlar verdi.

"Elbette teröristlerin döktükleri şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak kesin hesap mahşere bırakılmayacaktır" diyen Bahçeli, "Türkiye’ye ve Türk milletine silah çekenler acıklı sonlarını hazırlamışlardır. Terörün kökü kazınacak, teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecektir" ifadelerini kullandı.

"KATİLLER CEZALANDIRILACAK"

Terörle mücadelenin hukuki ve meşru olduğun belirten Bahçeli, "Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şah damarı kesilmedikçe durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Katiller en ağır şekilde cezalandırılacaktır" diye konuştu.

MHP lideri şunları kaydetti:

"Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekün düşmanıdır. Düşmana merhamet ise mazlumlara ihanettir"

"MİLLİ VARLIĞIMIZ HER OYUNU BOZACAK"

Hain olan haiftir, yani korkaktır. Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır. Milletimiz, devletin ve güvenlik güçlerinin sonuna kadar yanındadır. Kenetlenmiş milli varlığımız Allah’ın izniyle her zorluğu aşacak, her saldırıyı bertaraf edecek, her oyunu da bozacaktır.



Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir. Ya bekamızı kahramanca savunacağız, ya da kahredici belaları başımıza saracağız. Bilinsin ki, terörle huzur arasında, caniyle şehit arasında, helalle haram arasında saklanacak üçüncü bir alan, güvenli bir liman kalmamıştır."