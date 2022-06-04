Bahçeli: Teröriste terörist diyemeyen siyasetçi değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Sertifika Töreni"ne katıldı.



Bahçeli'nin burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Teröriste destek veren, teröristin izinden giden, kurşun atanlarla can ciğer kuzu sarması olan siaysetin değil adaletin konusudur.

Teröriste terörist diyemeyen siyasetçi olmadığı gibi bu vatanın gerçek evlatları da olamazlar.

Terörist Demirtaş'a sahip çıkmanın insani görev olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı bu açıklamayı yapmak insanlık mıdır?

Yunanistan Başbakanı Mİçotakis'in Bodrum açıklarındaki adalara gelme kararı provokasyondur."