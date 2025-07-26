Bahçeli, Terörsüz Türkiye Komisyonu üyelerini duyurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iç ve dış gelişmelere ilişkin yazı açıklama yaptı.

Bahçeli, Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan komisyona katılacak üyeleri açıkladı.

Komisyonda Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levet Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut yer alacak.

CHP'YE TEPKİ



"Cumhuriyet Halk Partisi’nin mezkur komisyona katılmayı şartlara bağlaması ve sürekli ayak diremesi esasen “Terörsüz Türkiye”den duyduğu kaygının eseridir." ifadeleriyle ana muhalafet partisine tepki gösteren Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi tek ses, tek nefes, tek yürek halinde Terörsüz Türkiye’ye inanmakta; aynı zamanda siyasi çıkar hesabı yapmadan, nefsin tasallutuna kapılmadan, sağın solun tahrik ve telkinine aldırmadan önce ülkem ve milletim anlayışına barış ve kardeşlik ruhuyla bağlanmaktadır." dedi.



İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI



Bahçeli, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi.



Terör devleti İsrail'in Gazze'ye gıda ve su ulaşımını engellemesinin eşi benzeri görülmemiş kana susamışlık olduğunu dile getiren Bahçeli, "İsrail hükümetine inanıyorum ki en ağır faturayı savaş karşıtı İsrail toplumu kesecektir." diye konuştu.



Bahçeli, Fransa'nın Filistin'i tanımasının da son derece saygın bir karar olduğuna vurgu yaptı.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ



Bahçeli, YPG/PYD'nin 10 Mart 2025 mutabakatına hala riayet etmemesini tarihi bir yanlış olarak nitelendirdi ve "Süreci ağırdan alması, gelişmeleri sakatlama arayışı kabul edilemez bir çirkefliktir." dedi.



MHP lideri, "Tarihi geriye sarmak hayal ötesi bir beklentidir. Artık terörizmle geçirilecek bir anımız kalmamıştır." ifadelerini kullandı.