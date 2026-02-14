Bahçeli: Terörsüz Türkiye'yi sekteye uğratmayı amaçlayanlar milletin hasımlarıdır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nda açıklamalarda bulundu.



“Muradımız milli birliğimizi güçlendirmektir, Türkiye’nin ve Türk milletinin ayağındaki tüm prangaları söküp atmaktır" diyen Bahçeli, "Türkiye’yi tehdit eden gelişmelere karşı daha güçlü mukabele edebilmek, hep birlikte Türkiye olabilmektir. Terörsüz Türkiye derken kastettiğimiz budur. Milli birliğini kuvvetlendirmiş bir Türkiye, ekonomik ve sosyal kalkınmasını elbette daha kolay bir şekilde gerçekleştirecektir” dedi.

“Terörsüz Türkiye” ve ”Terörsüz, İstikrarlı Bölge" hedeflerinin Türk milletinin kaderine aracısız sahip çıkma hamlesi olduğunu belirten Bahçeli, “Kim veya kimler bu hedefleri engellemek istiyorsa maksatlıdır. ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘Terörsüz Bölge’ hedeflerini sekteye uğratmayı amaçlayanlar Türkiye ve Türk milletinin hasımları yahut onların işbirlikçileridir” dedi.

“TEK SURİYE'NİN İNŞASI ZORUNLULUKTUR”

MHP liderinin gündeminde Suriye de vardı.

"Kapsayıcı ve terör örgütlerinden arındırılmış tek Suriye'nin inşası stratejik bir zorunluluktur" değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, “Suriye’de yaşanan son gelişmeler, Türkiye’nin milli huzur ve güvenliği, “Terörsüz Türkiye” hedefi ve bölgesel istikrarın tesisi açısından kritik bir eşik teşkil etmektedir” dedi.