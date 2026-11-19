MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Çin'in Shenzhen kentinde düzenlendiğini belirttiği Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in bir araya gelmesini değerlendiren Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da zirvede yer alması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle bize göre böylesi bir tabloda Türk dünyası ve İslam dünyasının güvenilen lideri Sayın Erdoğan yer almalıydı.

Sözüne itibar edilen, barışın, diplomasinin merkezi Türkiye , bu platformda bulunmalıydı.

Küresel barış ve adalete katkı, aynı zamanda da toplantının etki alanı ve tesir gücünü çok daha ileri bir noktaya taşımak için zirve; üçlü değil Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da içinde yer aldığı dörtlü şekilde olmalıydı."

"TÜRKİYE GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Türkiye'nin uluslararası sistemdeki rolüne dikkat çeken Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel meselelerdeki konumunun görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

Bahçeli, şunları söyledi:

"Dolayısıyla Dünyada savaş, çatışma ve terör bitsin isteniyorsa kadim devlet geleneğine ve tecrübeye sahip, barış ve huzur diplomasisinin merkezi konumunda bulunan Türkiye göz ardı edilemez.

Küresel düzen ve uluslararası kuruluşlardaki çarpıklık, adaletsizlik giderilmek isteniyorsa 'Dünya beşten büyüktür' diyerek ön alan Türkiye ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan görmezden gelinemez.

Dünyaya huzur isteniyorsa, nükleerden gıda krizine birçok meselenin de ele alındığı vurgulanıyorsa, insani diplomasinin öncüsü, mazlumların şemsiyesi Türkiye yok sayılamaz."

"ANCAK BUNDAN DAHA ÖNEMLİSİ, TÜRKİYE YOKTUR"

Shenzhen'deki zirveyi değerlendiren Bahçeli, liderlerin bir araya gelmesinin ve Birleşmiş Milletler reformuna yönelik ortak mesajlarının önemli olduğunu ifade etti. Ancak zirvenin dünyanın yeniden şekillendirilmesi olarak değerlendirilmesinin gerçekçi olmayacağını savundu.

Bahçeli, zirvedeki temsil eksikliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca mevcut tablodaki devletlerin nitelik ve nicelik bakımından temsiliyeti eksiktir ve bu durum son derece önemdir. Zira bu tabloda Avrupa yoktur, Afrika yoktur, Orta Doğu yoktur, Güney Asya yoktur. Ancak bundan daha önemlisi, Türkiye yoktur.

Bugün, dünya siyasetinin Türkiye’nin gözardı edilerek yeniden dizaynı mümkün değildir."

"TÜRKİYE BİR MERKEZ DEVLETTİR"

Türkiye'nin 250 milyonluk Türk dünyasını ve 2 milyarlık İslam dünyasını temsil ettiğini belirten Bahçeli, ülkenin ekonomik, askeri ve diplomatik kapasitesinin küresel siyasette önemli bir yer tuttuğunu savundu.

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye dünyanın 16. Büyük ekonomisine sahiptir. Türk Ordusu, dünyanın en güçlü orduları arasında en üst sıralarda yer almaktadır. Türkiye, bölgesel ve küresel sorunlarda arabulucu olabilen, tüm büyük aktörlerle aynı anda çok yönlü ve verimli diplomasisini sürdürebilen ender ülkelerdendir.

Hal böyleyken; Türkiye’yi sahte nüfuz alanı paylaşımları içinde göstermek girilen yolları çıkmaza götürecektir. Türkiye, o haritalara sığdırılacak bir teferruat devlet değildir, bir merkez devlettir.

Türkiye’nin etki kapasitesi yanlış hesap edildiğinde tüm kartların yeniden dağıtılması da mukadder olacaktır."

TÜRKİYE, RUSYA VE ÇİN İTTİFAKINI HATIRLATTI

Bahçeli, açıklamasında daha önce gündeme getirdiği Türkiye, Rusya ve Çin arasında bir ittifak kurulması önerisini de hatırlattı.

Avrasya'daki güç dengelerine dikkat çeken Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı'nın Batı, Rusya ve Çin arasındaki mücadelede bir güç ve cazibe merkezi olduğunu belirtti.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için Akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına uygun bir seçenek olarak Türkiye, Rusya ve Çin’den müteşekkil 'TRÇ' ittifakının inşa edilmesini önermiştik.

Avrasya coğrafyasının üç gücünün eşit konumlarda bir araya gelişiyle Türkiye’nin tek eksene hapsolmayan bir dış politika enstrümanına aynı zamanda da küresel barış ve huzurun anahtarına işaret edildiğini hatırlatmıştık."

Bahçeli, küresel çalkantıların, yeni ittifak arayışlarının ve ticaret savaşlarının çatışma alanlarının yanı sıra yeni işbirliği fırsatları da ortaya çıkardığını ifade etti.

BM REFORMU VE NÜKLEER SİLAHLAR MESAJI

Bahçeli, 21 üyeli APEC'in Rusya, ABD ve Çin'in aynı anda üye olduğu tek bölgesel uluslararası örgüt olduğunu belirtti.

Bahçeli'nin aktardığına göre liderler, zirvede Birleşmiş Milletler'in küresel sorunlara daha etkili yanıt verebilmesi amacıyla reform yapılmasını desteklediklerini vurguladı.

Liderlerin ayrıca rafine petrol ürünlerinin üretiminin ve arzının artırılması, devlet görevlilerinin dokunulmazlığına saygı gösterilmesi ve uluslararası yargı organlarının yetkilerinin kötüye kullanılmaması konularında mutabık kaldıklarını belirten Bahçeli, nükleer savaşın kazanılamayacağı ve yapılmaması gerektiğinin de yeniden teyit edildiğini ifade etti.

Bahçeli, söz konusu açıklamalara ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Kuşkusuz liderlerin bir araya gelmesi ve ortaklaşa ifade ettikleri, özellikle de BM reformunun prensipte kabul görmesi önemlidir.

Bununla birlikte, zirveyi dünyanın yeniden kuruluşu, kartların yeniden dağıtılması gibi görmek, gerçekçi olmayan bir değerlendirme olacaktır."

"ULUSLARARASI SİSTEM KAOSA İŞARET EDİYOR"

Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana yeni bir dünya düzeninden söz edildiğini ancak uluslararası hukuk ve adalete dayanan bir düzen oluşturulamadığını savunan Bahçeli, bölgesel savaşlara, çatışmalara, göçlere ve insani krizlere dikkat çekti.

Gazze'de yaşananları bu durumun belirgin örneklerinden biri olarak gösteren Bahçeli, uluslararası sistemde reform taleplerinin hayata geçirilemediğini belirtti.

Türkiye'nin Asya, Afrika ve Avrupa arasında köprü konumunda olduğunu, NATO'nun güney kanadında yer aldığını ve hem Batı hem de Doğu ile diplomatik ilişkiler yürüttüğünü vurgulayan Bahçeli, ülkenin bölgesel ve küresel gelişmelerde ihmal edilemeyecek bir aktör olduğunu ifade etti.