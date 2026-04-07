Bahçeli: Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşma gerçekleştiriyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- Küresel düzenin derin bir şekilde sarsıldığı bu dönemde kararlarımızı bu gerçeği göz önünde bulundurarak almak durumundayız. Tarihin kopuş anlarında en etkili güvenlik, milli birlik içerisinde ortak iradeye dayanan güvenliktir. Bu durum hepimizin sorumluluğudur.

- Bugün tanık olduğumuz küresel istikrarsızlık, yaşanılan çatışmalar, eskinin tam olarak öldüğünün yeninin ise henüz doğmamış olduğunun göstergesidir. Bu da kriz durumudur. Dünya düzeni içerisinde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurumsallaştığını düşündüğümüz küresel örgütler işlevselliğini yitirmiştir.

“TELAFİSİ ZOR BİR HATA YAPTILAR”

- Dünyada değerler sistemi çöktü. Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptı. İbretlik bir biçimde bu hatalarına ısrarla devam ediyorlar.

- Yeni dünya düzeni bir kaos olarak karşımızda. Bugünkü dünya durumu deyim yerindeyse bir fetret devrini andırmakta. Gerilimler ve sıcak çatışmalar her geçen gün derinleşmektedir. ABD-İsrail-İran savaşı karşılıklı saldırılarla devam etmekte, insan onur ve şerefini askıya alan saldırıların süreceği de görülmektedir.

“ULUSLARARASI ÖRGÜTLER ACİZ DURUMDA”

- İran'a yönelik saldırılar hem can kaybını artırmakta hem de altyapının tahribatını büyütmekte. İran bir çıkmaza sürüklenmek istenmektedir. İran halkının mukavemeti, kararlılığı ve toplumsal refleksi ile dünya kamuoyunun dikkatini üzerine çekmiştir. Savaş, uluslararası örgütlerin barış için arabuluculuk yapmaktan aciz olduklarını göstermektedir.

CHP'YE ELEŞTİRİLER

- CHP, siyaset yerine laf üretmekte, sorunların çözümüne katkı sunmak yerine çıkarcı bir tutumla hareket etmektedir. Gerçekle arasına mesafe koymuş olan bu anlayış, köklerle değil yapraklarla uğraşmakta. Ülke, bölge ve dünya gündemini basit çıkarları doğrultusunda değerlendirmekte ve gerçekliklerden kopmuş görüntü vermektedir.

- Bazı belediye başkanlarının çürümenin had safhasına ulaşmış olmalarını görmekten üzüntü duymaktayız. Asıl olan çare üretmek ve sorumluluk almaktır ki, MHP olarak bizim ortaya koyduğumuz yaklaşım da budur. Sadece tehditleri sıralamak için politikacı gömleği giymeye gerek yoktur.