Bahçeli: Türk Tabipleri Birliği'nin kapısına kilit vurulmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''TUTARLILIĞIMIZDAN CAYMADIK''



''Hiçbir zaman çorak yere tohum etmedik, çuvalın ağzı dururken dibini açmadık, gölün kenarına kuyu kazmadık. Tutarlılığımızdan caymadık. Birileri gibi ülke sevdamızı asla bahis konusu yapmadık pazarlık malzemesi görecek kadar alçalmadık. Fildişi kulelerle milliyetçilik taslamadık. Milletimizle iç içe olduk. Millet biziz dedik. Hiç kimse kusura bakmasın küçülmüş siyasetçilerin küçük hesaplarına kafa yoracak değiliz. Çok şükür meydanlardan taşıyoruz.

''BİZİM BÖLÜNECEK VATANIMIZ, İNECEK BAYRAĞIMIZ YOK''

Bizim bölünecek vatanımız inecek bayrağımız susacak ezanımız yoktur. Bizim zillete düşecek ülkemiz yoktur. Yarınlar bugünden çok daha güzel olacaktır. Algı operasyonları bizi yolumuzdan döndürmeyecektir.

6'LI MASAYA 'CUMHURBAŞKANI ADAYI' TEPKİSİ



Aday o mu olacak bu mu olacak sorusuna cevap aranıyor. Ismarlama anketler yayınlanıyor. Zillet partileri susuz vadide küreksiz tekne ile mesafe almaya çalışıyor. Buna da uyum diyorlar. Yabancı ülkelerde Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı'nı yüzleri kızarmadan şikayet sırasına giriyorlar. Cumhur İttifakı'nın adayı belli kararı nettir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübesi ile gündeme taşınan isimlerle mukayesesi izanın ve insafın ayaklar altına alınmasıdır. Ankara'yı yavaşlatması yetmiyormuş gibi Türkiye'nin hızını da yavaşlatmak için umut olarak takdimi hangi mahkumiyete hizmettir? Kadından imam olmaz ben başbakan olacağım diyen malum siyasetçinin yeniden kulisleri kaynatması fırsatçılık değil midir? Bunun bir başka adı da yenemeyeceksen yıprat taktiğidir.



''KILIÇDAROĞLU CESARETİN VARSA ADAYLIĞINI AÇIKLA''



Kılıçdaroğlu 'Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim' demiş. Kılıçdaroğlu hayal kırıklığına mahkum olacak. Cumhurbaşkanlığı yapboz tahtası değil, staj yapma yeri değildir el avuç açmakla oturulacak bir makam değildir. Kılıçdaroğlu boş hayallerinin peşinden koşmaktan vazgeçme. Türkiye'nin karşısına dikilen bir şahsa adam denilir mi? Kılıçdaroğlu açık açık adayım diyemiyor veya adayını ilan edemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu cesaretin varsa milletimizin huzuruna çık adaylığını ilan et açıkla da Türk milleti seni tartıya alsın bakalım kilon kaçmış çapın nasılmış? Kılıçdaroğlu, 'Başörtüsünü ben çözdüm' demiş neden kanuni düzenlemeye ihtiyaç duydun?

''TSK KİMYASAL SİLAH KULLANDI'' İDDİASINA TEPKİ



Türk askerine düşmanlık düşmana askerliktir. Türk askerine aslı astarı olmayan suçlamalarda bulunanlar, terörizme faaliyet yapan kansızlardır.

''TTB'NİN KAPISINA KİLİT VURULMALI, BAŞKANI VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMALI''



Şerefli Türk hekimlerini hariç tutuyorum. Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) kapısına kilit vurulmasını, doktorlarımızın özgürleşmeleri tarihi önemde addediyorum. Türk düşmanı bir birliğin isminin başında Türk olamaz. Türk Tabipleri Birliği Başkanı ve diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, vatansız ve ülkesiz olmaya mahkum edilmesi akla en yakın yollardan birisidir. Türk Tabipler Birliği'nin tıpla ilgisi kalmamıştır.''