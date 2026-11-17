“YAŞANABİLİR DÜNYA HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU”

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- Geçtiğimiz hafta 12 Kasım'da Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan dört TSK personelimiz şehit olmuştur. Yine 13 Kasım'da bir Mehmetçiğimiz şehadete ermiştir. Aziz ruhları şad olsun.

- Yaşanabilir bir dünya inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. COP31'in önemli sonuçlar vereceğine inanıyoruz. COP31'de alınan kararların başarısı, ancak bizim günlük hayatta ortaya koyacağımız duyarlılıkla mümkün olacaktır. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı buradaki konuşmasında dikkat çektiği hususlar için tebrik ediyorum. Sayın Murat Kurum'a başarılar diliyorum.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞ OLMAZSA OLMAZDIR"

- Böyle bir küresel organizasyon önemlidir. Ancak yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir barış ve istikrar olmazsa olmazdır. Dünyaya bakıldığında insani trajediler varlığını devam ettirmektedir. 2014'te Kırım'ın işgaliyle başlayan ve 2022'de çatışmaya dönüşen Rusya-Ukrayna savaşı halen devam etmektedir. Taraflar arasındaki müzakerelerde bir sonuca ulaşılmış değil. Bu durum Türkiye 'ye olumsuz etki etmektedir.

- Yemen'de 2014'te başlayan iç savaş, 2023'te yeniden şiddetlenmiş ve son dönemlerde şiddeti daha da artmıştır. Yemen'deki çatışmalar, Ortadoğu'daki güvenlik dengelerini olumsuz etkilediği gibi bölgedeki istikrarsızlığın ana sebeplerinden biridir.

- İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarıyla başlayan savaş düşük yoğunlukta sürmektedir. Bu konuda taraflarca yapılan görüşmelerde halen bir mutabakat sağlanamadığı gibi görüş ayrılıkları sürmektedir. İsrail, ABD ve İran arasındaki çatışma Ortadoğu'daki güç dengelerini, küresel enerji piyasalarını etkilemekte ve Türkiye'nin güvenliğine de çok boyutlu yansımaları olmaktadır.

- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam etmektedir. Gazze'de ateşkes yürürlükte olmasına rağmen yapılan saldırılar can almaya devam etmektedir. Bu vahşet bütün dünyanın gözü önünde işlenmiştir. Adeta sistematik bir şiddet sarmalına dönüşmüştür.

- Müslüman kardeşlerimizin, soydaşlarımızın, tarihsel hafızamızın olduğu bu bölge huzura kavuşmadıkça bizim huzurlu ve mutlu olmamız imkansızdır.

"TÜRKİYE DENGELİ DIŞ POLİTİKA YÜRÜTMEK ZORUNDA"

- Barışın olmadığı bir coğrafyada istikrar olmaz, istikrarın bulunmadığı dünyada ise yarınlar değil ancak ve ancak yıkımlar büyür. Ne adalet filizlenir ne de gelecek inşa edilir. Biz Türkiye olarak konumumuzla küresel krizlerin merkezinde dengeli bir dış politika yürütmek durumundayız. Bu kaçınılmaz bir zorunluluktur. Devlet ve milleti birbiriyle daha fazla kaynaştırırsak üstesinden gelemeyeceğimiz güçlük yoktur.

"DEVLETİN AMACI ADALETİN TECELLİSİNİ SAĞLAMAKTIR"

- Her devletin çeşitli sorumlulukları bulunur. Bir ülkenin egemenliğini, ulusal çıkarlarını savunmak ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak dışarıya karşı sorumluluktur. Devlet içeride ise hukuk düzenini inşa eder. Kamu gücünü kullanır, kaynakların adil yönetilmesini sağlar. Millet adına iyi ve erdemli yaşamanın koşullarını oluşturur, vatandaşının haklarını korur. Devletin amacı adaletin tecellisini sağlamaktır. Adil bir düzen ve sürdürülebilir istikrar ancak bu ilkelerin gereğini yapmakla sağlanabilir.

- Türk devlet felsefesi açısından bakınca devletin otoritesi kendisine yöneltilen talepleri yerine getirebilme işleviyle doğru orantılı olmuştur. Bu talepler en başta can ve mal güvenliğinin korunması, eşitliğin tesis edilmesi, adaletin tecelli etmesi, kamu kaynaklarına erişim şeklinde zuhur eder. Bu da milletin devletten en doğal hak beklentisidir.

- Belirtilen durumda devletin hukuki emirleri, milletin isteklerini siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik bütün alanlardaki beklentilerini tatmin etmeye yönelik olacaktır ve olmalıdır. Devletin millete ait bu talepleri yerine getirmesi varoluşunun ana sebebidir. Devlet kendisinden beklenen bu tür konularda millete ne kadar eşit imkan sunarsa, toplumun genel menfaatleri ile devletin dayattığı hukuki emirler arasındaki ilişki o kadar yoğun, tutarlı ve geçerli olur.

"AKIL, AHLAK VE ADALET ORDULARIN GÜCÜNDEN DAHA KUDRETLİDİR"

- Biz ne yaparsak yapalım, siyasetimizin merkezinde her zaman aklı, ahlakı ve adaleti bulunduracağız. Geleneğimiz bize şunu açık bir şekilde göstermiştir ki; ne kadar güçlü olursanız olun, bu gücü ayakta tutan akıldır, ahlaktır, adalettir. Akıl, ahlak ve adalet sarayların ihtişamından daha yüce, orduların gücünden daha kudretlidir. Devlet ancak bunlarla payidar olacaktır. Tarihimizin her sayfası bunun örnekleriyle doludur.

- Bize düşen, siyaset anlayışımızda akıl ve ahlakı esas alıp adaleti öncelemektir. Her daim haklı olanın yanında durup, doğruluktan şaşmamaktır. Eğri yoldan doğru menzile varılmaz. Dik duran eğilmez, doğru olan yenilmez.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NIN ŞAHSINA YÖNELİK BAZI SÖZLER HAMASETTİR"

- Eğitimsiz bir toplum zihinsel bir körlük içinde kalacaktır. Tarih, kimlik, kültür, din gibi milletimizin anlam dünyasını oluşturan değerleri yük olarak gösteren düşünce biçimlerinin bizlere vereceği bir şey yoktur. Eğitim sistemimizin sadece kariyer üretme aracı olarak görülmemesi, sorumluluk sahibi şahsiyetler vücuda getirecek şekilde tekrar ele alınması şarttır. Bu bağlamda atılan adımlar takdire şayandır. Ancak daha da ileriye taşınmalıdır.

- Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim sistemini geleneğin ruhu ve günün gerçeği ile ahenkli bir yaklaşım içinde çözümler aradığı aşikardır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in şahsına yönelik ortaya konulan bazı sözler sadece bir ezber ve hamasettir.

"ELİM OLAYLARDA OYUN VE DİZİLERİN OLUMSUZ ETKİLERİ TESPİT EDİLDİ"

- Eğitim süreçlerini doğrudan etkileyen harici faktörler vardır. Sanal dünyada şahit oldukları gerçeküstü yaşamlar, şiddete meyil ettiren oyunlar, şiddeti ve ahlaksızlığı normalleştiren dizilerle gerçeklerden kopan çocuklar ve gençler, gerçekle sanal arasındaki ince çizgiyi kaybettiklerinde kendilerine ve topluma zarar verme potansiyeline sahip kişilere dönüşebiliyorlar.

- Yaşadığımız elim olaylara benzer vakalarda bu oyunların, dizilerin olumsuz etkileri kolaylıkla tespit edilmiştir. Bunun için etkin tedbirlerin alınması zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün dünyada birçok ülke dijital içerikler, sosyal medya ve oyunlara erişim çeşitli şekillerde kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu noktada bizim de gerekli adımları atmamızın zamanı gelmiştir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

- Cesaretin gerektirdiği adımlar tarihsel kazanımlara dönüşür. Bunlar erken olma veya geç kalma denklemine değil, karar alınması gereken zaman dilimleridir. Ortaya koyduğumuz Terörsüz Türkiye politikası bu duruma özel ve tarihsel örnek teşkil eder. Bu konuda atılan adım, zamanın ruhu ve tarihsel aklıyla doğru bağlantılıdır.

- Dünyadaki gelişmeleri doğru okumak suretiyle Türk milletinin beklentilerini en üst derecede karşılamak maksadıyla atılan bu adımda karar alma süreçlerinin işlevselliği her bakımdan çok değerlidir. Güçlü bir siyasi destek bulan bu düşünce ve yüzyılın inşası fikri bazı kısıtlı çevrelerde toplumsal karşılığı olmayan sığ içerikli değerlendirmelere de neden olmuştur.

- Siyaset yapmayı kürsülerde nara atmak olarak değerlendirenlerin hayal kırıklığına uğramaları kaçınılmazdır. Türk devleti ve Türk milleti için bütün dünya dinamiklerinin yerinden oynadığı bu dönemlerde bizim açımızdan gelecek yüzyılın ruhu uygun konum almak bir zorunluluktur. Bizim sevdamız da kavgamız da Türk milleti içindir. Kavgamız da sevdamız da milletin istikbalinde anlam bulur.