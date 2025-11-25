Bahçeli: Terör bitsin de isterse sonumuz darağacı olsun

Terörsüz Türkiye sürecinde beklenen görüşme dün gerçekleşti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda alınan karar doğrultusunda oluşturulan 3 kişilik heyet İmralı Adası'na gitti.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmede, Suriye'de YPG'nin Şam yönetimi ile entegrasyonunu öngören 10 Mart Mutabakatı da gündeme geldi. Milletvekillerinden oluşan heyet yarın komisyona İmralı görüşmesiyle ilgili bilgi verecek.

Konu, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi.

“TÜRKİYE TARİHİ BİR EŞİKTEDİR"

“Hangi cihet ve niyetten bakarsanız bakınız, Türkiyemizin tarihi bir eşikte olduğunu hemen fark etmeniz mümkündür. Terörsüz Türkiye hedefinin en ciddi muhataplarından birisi İmralı'dır. MHP, AK Parti ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir.” diyen Bahçeli, hiçbir başarının külfetsiz ve zahmetsiz nasip olmadığını söyledi.

MHP lideri Bahçeli, “Ondan bundan medet umarak Terörsüz Türkiye hedefini takip etmiş olsaydık, onun bunun ağzının içine bakarak izin ve icazet arasaydık, böylesi ağır bir sorunu bırakın konuşmayı, yerimizden bile kıpırdayacak kudreti bulamazdık.” dedi.

“Yüreğimizle Terörsüz Türkiye'nin yanındayız. Türk ve Kürt olarak tek bir ses tek bir nefes olacağız.” diyen Bahçeli, "Köklere kökenlere bakmayız. Biz inançlara mezheplere ayırmayız. Bölmeyiz parçalamayız dağıtmayız. Bayrağa saygı var mı ona bakarız. Millete hürmet var mı ona bakarız. Bizim çağrımız milli onurun çağrısıdır. Bizim çağrımız Terörsüz Türkiye'nin yeni yüzyılda hüküm veren hükümdar olan Türk milletinin çağrısıdır.” ifadelerini kullandı.

“SİYASET CAMBAZLARININ HAYSİYETLERİNDEKİ ZAAFI GÖRÜYORUZ”

Devlet Bahçeli, "Korkanlar yalnızca hayatı seyreder, biz seyirci değiliz. Terörsüz Türkiye hedefine cephe açan siyaset cambazlarının haysiyetlerindeki zaafı görüyoruz." diye konuştu.

"ASIL MESELE DEĞİŞEN DÜNYADA ÖNCÜ ROL OYNAMAK”

Bahçeli, Türkiye'nin kendi içine kapanarak küresel gelişmeleri yedek kulübesinden izleyerek yeni yüzyıla istikamet çizemeyeceğini ifade ederek "Asıl mesele değişen dünyada öncü rol oynamaktır." dedi.

“TERÖR BİTSİN DE İSTERSE SONUMUZ DARAĞACI OLSUN”

MHP lideri Bahçeli "Bu an yeni geleceğe açılan kapıdır. Barış ve huzur kuşağının iç cephemizi saracak olmasından rahatsızlık duyuyorlar. İstiyorlar ki birbirimize küselim, bekliyor. Diyorlar ki 'Analarımız ağlasın nasıl olsa ağlayanlar onlardan değil.' Hiç kimse şehitlerinmiz üzerinden istismar parantezi açmaya kalkışmasın." ifadelerini kullandı.

“Türk milletinin bağımsız ve onurlu yaşaması için bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girmiş kahramanlarımıza minnet duyuyoruz; hiç kimse minnet duygumuzla boy ölçüşmeye yeltenmesin. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ve Türk devletinin tavizsiz kararıdır." diyen Bahçeli şöyle devam etti:

“Neymiş bizi yargılayacaklarmış, neymiş bizden hesap soracaklarmış, neymiş anayasa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız yargılasanız çantacı pespayeliğinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Mertçe ve dürüstçe haykırıyorum; yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış huzur ve sükunet bulsun yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın bizim sonumuz da varsın darağacı olsun.”