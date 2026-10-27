Bahçeli: Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik köklü ve derindir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Türkiye -Azerbaycan ilişkilerine yönelik yeni açıklama yaptı.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin köklü ve derin olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik, günlük gelişmelerin sınırlarına sığdırılamayacak kadar köklü; siyasi ve diplomatik meselelerin ötesinde tarihî bir mahiyet taşıyacak kadar derindir. Kardeşliğimiz, iki milletin iradesiyle güçlenmiş, ortak mücadelelerle pekişmiş ve nesiller boyunca yaşatılmıştır” dedi.



Bahçeli, “Hiçbir anlaşmazlığın büyütülmesine, hiçbir ihtilafın kalıcı bir ayrılığa dönüştürülmesine, hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine fırsat verilmemelidir. Kardeşlik hukuku, karşılıklı saygıyla ve ortak geleceğe duyulan inançla korunur” açıklamasında bulundu.