Bahçeli: Uluslararası ilişkilerde başı eğik, aciz bir Türkiye artık yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP lideri, konuşmasında NATO ve ABD'ye tepki gösterdi.

Bahçeli, Türkiye-ABD ilişkileri konusunda iki ülke arasındaki kalın buzların çözülmesi dileğinde bulundu.

Bahçeli ABD'ye ''Arkamızdan dolanıyorlar müttefiklik edebiyatı yapıyorlar. Teröristlerle iş tutuyorlar stratejik ortaklıktan bahsediyorlar'' sözleriyle tepki gösterdi.

''15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE NATO NEREDEYDİ?''

Devlet Bahçeli'nin hedefinde NATO da vardı. Bahçeli, ''NATO'nun güncel tehditlerine uyum konusunda tereddüt yaşamayan ülkemizle hangi vahim sorunlar karşısında dayanışma içine girilmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminde NATO neredeydi? Uzaktan bakınca saf mı gözüküyoruz?'' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim çağrılarına da bir kez daha tepki gösterdi.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türkiye'nin 98 yıllık milli siyaset ve stratejisi hükümetler üstü anlayışla tezahür etmiştir. Türkiye önüne gelenin azarlayacağı onun bunun tehditlerine boyun eğeceği savaş mağlubu bir ülke olarak görülemeyecektir.

''BAŞKALARININ AĞZINA DEĞİL, AĞZIMIZDAN NE ÇIKACAĞINA BAKTIRIYORUZ''

Türkiye Cumhuriyeti milli mücadelenin onur tacıdır. Uluslararası ilişkilerde başı eğik aciz bir Türkiye artık yoktur. Ön alan önden giden istikamet çizen sesini yükselten bir Türkiye gerçeği vardır. Başkalarının ağzına bakmıyoruz. Ağzımızdan ne çıkacağına baktırıyoruz. Türkiye'yi aciz ülke olarak görenler zillete düşmüş bir avuç kimliksizdir. Kılıçdaroğlu'nun ve zillet yedeklerinin ne yapacağını bilemeyiz ama bizim gideceğimiz başka bir ülke, gurur duyacağımız başka bir bayrak yoktur. Başkalarının gelecekte ne olacağı nerede duracağı bizi hiç ilgilendirmiyor.

BRÜKSEL'DEKİ NATO ZİRVESİ VE TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ



Bütün dünyanın gözü NATO Karargahı'na çevrilmiştir. Türkiye ile ABD arasında soğuk rüzgaların estiğini bilmeyen neredeyse kalmamıştır. İki ülke arasında kalın buzların çözülmesi dileğimizdir. Biden'ın Türkiye'yi hangi seviyede müttefik gördüğü belirsizliğini korumaktadır. ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin S-400 almasının rahatsız edici olduğunu yüzsüzce ifade etmiştir. Arkamızdan dolanıyorlar müttefiklik edebiyatı yapıyorlar. Teröristlerle iş tutuyorlar stratejik ortaklıktan bahsediyorlar. Darbecileri koruyorlar, bize parmak sallıyorlar. ABD menşeli silahlar teröristlerin elinde kurşun atarken NATO müttefikliği hiç düşünülmüş müdür?

''UZAKTAN BAKINCA SAF MI GÖZÜKÜYORUZ?''



Türkiye NATO misyonlarına samimiyetli uymuştur. NATO'nun güncel tehditlerine uyum konusunda tereddüt yaşamayan ülkemizle hangi vahim sorunlar karşısında dayanışma içine girilmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminde NATO neredeydi? Uzaktan bakınca saf mı gözüküyoruz? Rusya'dan silah almayın diyorlar, tamam da ihtiyaç duyduğumuz silahları siz verdiniz mi? Parasını verdiğimiz F-35'leri gasp ederken aklınız neredeydi?

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ



Cumhurbaşkanımız devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmiştir. Cumhurbaşkanı ile Biden arasındaki görüşme 45 dakika gerçekleşmiştir. Biden ilk açıklamasında çok iyi bir görüşme yaptıklarına temas etmiş. Sayın Cumhurbaşkanı ikili görüşmede meseleleri yapıcı şekilde ele aldıklarını vurgulamıştır.



''TÜRKİYE'NİN HAKLI BEKLENTİLERİ AKTARILMIŞTIR''



Türkiye'nin haklı beklentileri ve milli hassasiyetleri ABD Başkanı'na tüm berraklığı ile aktarılmıştır. Terör örgütleri konusundaki ikircikli tavır müttefikli ülkelere kalıplaşmış şekilde egemenlik kurmuştur. Türkiye'nin terörle mücadelede tek başına bırakılması trajik bir yanlıştır.



ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI



Türkiye'de siyasal istikrar hakimdir. TBMM açık ve çalışmaktadır. Covid-19 ile mücadele başarı ile yönetilmiştir. Zillet ittifakı havlu atmış ava giderken avlanmıştır. Erken seçim kararı alınmasının hukuken iki yolu vardır. İlki TBMM'nin karar alması diğeri de Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. Bu erken seçim nasıl olacaktır? CHP nerelere mesaj vermektedir?

''ERKEN SEÇİM TALEBİ BEYHUDE BİR HEVES''

Biz erken seçim yok dedikçe olacak diyenlerin gizli amacı nedir? Bu zorlamanın dayatmanın gerçek manası nasıl yorumlanmalıdır? Duvara konuşsak duvar anlar tamam derdi. CHP ve yedekleri bir türlü anlamıyor. Erken seçimin olamayacağını nasıl söyleyelim? Ne söylesek nafile. Kör kuyularda merdivensiz kalan Kılıçdaroğlu'nun bir kulağından giriyor öbüründen çıkıyor. PKK da seçim istiyor. Türkiye düşmanları erken seçim safında birleşmiş, şakşakçılık yapıyor, zillete refakat ediyor. İP, HDP, DEVA, Gelecek Partisi TİP erken seçim hayali görüyor. Krize oynuyorlar sokakları karıştırmak istiyorlar. Kaostan iktidar devşirmenin peşine düşüyorlar. Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. Seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır."