Bahçeli, 'üniversite sınavı kaldırılsın' çağrısını yineledi

MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.



"Yakın bir gelecekte, üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyorum" diyen MHP Lideri, "Bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum." dedi.

Bahçeli, kısa süre içerisinde Meclis'e sevk edilmesi beklenen üniversite affı düzenlemesine destek vereceklerini de kaydetti.