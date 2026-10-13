Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasında sürpriz görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüştü.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu makamında ağırlarken görüşmede MHP'li ve CHP'li kurmaylar da yer aldı. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.

“İKİ ARKADAŞ OLARAK GÖRÜŞTÜK”

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “İki arkadaş olarak görüştük.” dedi.

NTV'nin edindiği bilgiye göre, ikilinin terörsüz Türkiye sürecini görüştüğü ve Kılıçdaroğlu'nun desteklerini sunduğu öğrenildi.

BAKANLARLA DA GÖRÜŞTÜ

Bahçeli, bugün Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile de bir araya geldi.