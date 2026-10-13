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Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasında sürpriz görüşme

13.10.2026 14:56

Son Güncelleme: 13.10.2026 15:29

Bahçeli ve Kılıçdaroğlu arasında sürpriz görüşme
NTV

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu makamında ağırladı.

Uğraş BingölEditör
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüştü.

 

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu makamında ağırlarken görüşmede MHP'li ve CHP'li kurmaylar da yer aldı. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü.

 

“İKİ ARKADAŞ OLARAK GÖRÜŞTÜK”

 

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “İki arkadaş olarak görüştük.” dedi.

 

NTV'nin edindiği bilgiye göre, ikilinin terörsüz Türkiye sürecini görüştüğü ve Kılıçdaroğlu'nun desteklerini sunduğu öğrenildi.

 

BAKANLARLA DA GÖRÜŞTÜ

 

Bahçeli, bugün Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile de bir araya geldi.

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